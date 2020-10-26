Анна Семенович отправилась в Сочи, чтобы восстановиться после коронавируса

26.10.2020, 20:17, Разное

Переборовшая коронавирус певица Анна Семенович отправилась в Сочи, чтобы восстановиться. По словам исполнительницы, во время вынужденной самоизоляции она полностью пересмотрела свою жизнь.

Семенович решила именно в Сочи пройти так называемую реабилитацию после COVID-19. Для этого она выбрала один из самых лучших отелей. К тому же там ее подруга устроила девичник перед свадьбой.

На обнародованном фото Семенович показала заметно похудевшие ноги. Поклонники сделали артистке множество комплиментов. Знаменитость заявила, что во время самоизоляции ей удалось услышать саму себя. Теперь она точно знает, в каком направлении необходимо двигаться дальше. Артистка призвала подписчиков ценить каждое мгновение в жизни.

Семенович на отдыхе решила себя побаловать различными морепродуктами. Некоторые отметили, что артистка может позволить есть себе различные лакомства, поскольку заметно похудела. Экс-солистка группы «Блестящие» рассказывала и о симптомах коронавируса. В один момент она перестала чувствовать запахи и вкус. В связи с этим есть ей практически не хотелось.