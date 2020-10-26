Мнение: Воспитание гендерных различий

26.10.2020, 20:15, Разное

О воспитании детей речь пойдет.

Многие сейчас совершают очень грубую ошибку. Не только не помогают своим детям формировать нормальную гендерную идентификацию, но стараются размывать то, что формируется само.

Особенно мамы девочек этим любят заниматься.

Среди мам девочек встречаются две крайности. Некоторые мамы девочек внушают своим дочкам, что их гендер дает им привилегию пользоваться мужской опекой, быть принцессами, получать комплименты и подарки и толком не работать. Другие мамы девочек внушают дочкам, что гендерные различия – суть дискриминация и унижение женщин.

Если вы приглядитесь, вы увидите, что те и другие мамы стараются отломить для своих чад кусок побольше, просто первые считают, что женский гендер этому способствует, а вторые уверены, что женский гендер этому мешает. Первые видят в женской роли право ездить на мужской шее, а вторые видят в женской роли обязанность таскать на себе мужчин. Поэтому первые женскую роль культивируют, а вторые отрицают.

С папами и мамами мальчиков происходит похожая история.

Нередко папы внушают мальчикам чувство превосходства над женщинами, чтобы сагитировать их быть мужиками, а мамы видят в мужской гендерной роли слишком много опасностей для своих сынуль и рычаги для женских манипуляций ими. “Пусть сама за собой ухаживает, сама свою сумку несет, сама звонит первая и пишет, ты не дешевле ее, не должен ей потакать”. Вот какой взгляд стараются внушить сыновьям многие мамы с самого детства.

Часто мальчики ощущают одновременно и невротическую вину за мнимое превосходство над женщинами и чувство сопротивления против обязанностей уступать женщинам, ухаживать за ними, быть инициаторами общения, выступать в роли тех “кому всегда больше надо”. Многие мальчики и даже некоторые мужчины чувствуют в этом несправедливость и стараются отрицать.

От того, насколько органично, согласно и верно ваш ребенок воспримет и усвоит свою гендерую роль, будет зависеть не только его личная жизнь (романтическая, любовная и брачная сторона жизни), но и нормальная социальная адаптация.

Отношение к своему телу тоже будет зависеть от этого.

У людей, которые не принимают свою гендерную роль, нередко развивается дисморфофобия – ощущение своего тела как безобразного. Социальные ожидания связаны с гендерной ролью, а если человек отрицает свою гендерную роль, он ощущает конфликт между телом и его восприятием другими. Например, девушке может казаться, что ей навязывают мягкость и хрупкость, тогда как она более массивная и жесткая, не может и не хочет выглядеть женственной. Ей кажется, что она выглядит уродливо, потому что не вписывается в гендерный стандарт, а потом ей начинает казаться, что ее вторичные половые признаки делают ее нелепой. Вот была бы она андрогинна как подросток, без выраженных форм, она выглядела бы эстетично, а в женском теле выглядит уродливо. Парню может казаться, что он слишком щуплый или рыхлый для того, чтобы выглядеть красивым мужчиной, но так как он отрицает важность гендера и не хочет культивировать мужественность, он рвется сохранять бесполость во внешности и поведении и чувствует себя уродом в глазах остальных людей. Его щетина и другие половые признаки кажутся ему некрасивыми, он представляет себя прекрасным эльфом или каким-то иным неземным существом, а в зеркале видит безобразие. Могут ли люди, ощущающие себя уродами, нормально чувствовать себя в социуме?

С поведением агендерным то же самое. Даже в дружеской компании люди делятся на мужчин и женщин. Собственный гендер – это тот зеленый коридор, в котором может и должен строиться имидж, и в одежде, и в поведении. А резко выходя из этого зеленого коридора, имидж получается фриковатым или даже отталкивающим.

Те, кто надеются, что в скором будущем гендерные различия совсем сотрутся, игнорируют физические различия, которые весьма существенны и не могут не влиять на имидж и поведение. Например: мужчины значительно крупней и сильней физически, у мужчин принципиально другая сексуальная и репродуктивная роль, и это определяет функционал в романтическом и сексуальном общении. Даже если бы гендерным различиям было бы суждено стереться (на самом деле нет), все равно вам и вашим детям пока придется жить в настоящем, они уже живут сейчас и общаются со сверстниками, они не лежат законсервированные до лучших времен. А в сегодняшнем мире гендеры очень важны.

Вот письма двух молодых парней, которые мы разбирали вчера. Оба парня совершенно нормальные для своего возраста. У обоих симпатичная внешность, у обоих хороший интеллект и достаточное образование. Каких-то особенных проблем с гендерной идентификаций у обоих нет, однако есть то, что есть сейчас у подавляющего большинства молодых парней и большой доли мужчин старшего возраста. Корона равенства. Эта корона связана с игнором гендерных различий. И эта корона как крышка гроба для ресурса любви. У парней в письмах эта корона не такая большая, у многих она куда больше, но даже этим двум такая корона портит все.

Вот правильное гендерное воспитание детей избавляет их от короны равенства.

Корона равенства позволяет не считаться с гендерными различиями и вести себя так, как если бы свой пол вообще не имел значения. Чужой пол человек в короне равенства замечает хорошо и обычно ожидает от партнеров соответственного гендеру имиджа и поведения, только это находит привлекательным и сексуальным, а свой гендер игнорирует и поэтому не дает себе выглядеть привлекательно и сексуально.

Парни в короне равенства ноют, выпрашивают эмоциональной опеки, жалуются на невнимание, ждут от девушек инициативы во всем, иногда тянут такую инициативу и опеку щипцами или выбивают скалками, ведут себя как мамины конфетки и не видят ничего страшного в том, чтобы выглядеть как капризные принцессы.

Понятно, что и нытье девушек воспринимается их партнерами плохо, однако девушкам это во много раз простительней. Несравнимо. А если у девушки еще и женственный имидж, она может позволить себе в этом смысле еще больше. Это не значит, что девочку можно ориентировать на такое поведение. Быть самостоятельной и опираться на себя – это лучшее, чему можно научить девочку как и мальчика. Однако женщине демонстрировать иногда свою нужду в сильном плече и эмоциональной опеке – далеко не так страшно как мужчине. Ее СЗ от этого вряд ли вырастет, но и падать не будет, особенно если она выглядит гендерно конформно, то есть женственно.

Для мужчины это не просто нежелательно, это табу. Стоит хотя бы однажды явно продемонстрировать вот такое немужское поведение и СЗ для девушек и даже для друзей-мужчин будет утрачена. Для мужчины это признак ущербности, это делает его отталкивающим, бракованным.

Для чего нужно прививать своим детям гендерные нормы? Чтобы они не оказались хуже других, чтобы не выходили конкурировать на попроще любви и дружбы, имея такой огромный изъян. Если вы не помогаете и даже мешаете сформировать детям гендерные границы, вы отправляете их на соревнования со связанными руками. Они будут получать пинки и плевки, пока сами не научатся вести себя органично своему гендеру. Тогда только развяжут себе руки. До этого им придется избегать романтических отношений и сторониться кругов общения, чтобы не испытывать постоянный стресс от отказов. Они захотят воспользоваться помощью алкоголя, чтобы чувствовать себя уверенней, но алкоголь им не поможет.

По злой иронии в возрасте 5-10 лет, когда формируется начальная гендерная идентификация, родители детей часто разводятся. До пяти их лет кое-как стараются оставаться вместе, а после пяти разбегаются из-за снежного кома наросших за это время конфликтов. Из-за раздражения, которое матери испытывают к бывшим мужьям, постоянных разговоров об этом с подругами и родствениками, состоящих из перебора анти-шкатулки и выращивания зеленого винограда, дети обоего пола получают неверные гендерные ориентиры. Спустя время все может устаканиться, обида матерей проходит, они находят себе нового мужа или друга, налаживают нормальные отношения с бывшим мужем, меняют отношение к мужчинам и своей гендерной роли на более позитивное. Но в тот важный сенситивный период дети успевают получить неверные установки.

Не выплескивайте свою рефлексию, особенно негативную, категоричную, не замусоривайте детям мозг.

Девочкам внушают, что быть женщиной тяжело и неприятно, а мальчикам говорят, что мужчины слишком эгоистичны или агрессивны. Этим может быть нарушено нормальное гендерное формирование.

Гендер – это то, что не формируется само собой, есть некоторые физические предпосылки для формирования, но необходим пример для подражания. Девочка должна видеть самостоятельных и сильных, но при этом женственных и любимых мужчинами женщин, чтобы ей хотелось копировать женскую гендерную роль. В идеале это должна быть ее мама или мамины подруги. Если мама обозленная на мужчин женщина или фея, наряжающаяся ради того, чтобы вытянуть из любовников немного денег на жизнь, девочка может усвоить, что женская роль – это обуза или нужда. Мальчик в идеале должен видеть своего отца, в крайнем случае отчима, дядю или деда, которые красиво и ответственно исполняют мужскую роль и это вознаграждается любовью их жен, симпатией других женщин и уважением других мужчин. Вот когда мальчику захочется копировать красивое мужское поведение. Вот когда он будет слушать советы плана “как быть настоящим мужиком” открыв глаза и уши, а не загородившись стеной. Не мама должна рассказывать это, а отец и такой отец, который чего-то в этом плане добился. Или другой близкий мужчина.

Гендер и так может сформироваться нормально, без примера родителей. Ребенок копирует не только и не столько родителей, сколько других персон своего растущего окружения, берет пример с любимых героев фильмов и книг. Однако гендер – это такая вещь, которая формируется постепенно и последовательно и очень важно не сбивать ребенка с правильного пути, не подавать ему отрицательного примера.

Если корона равенства мальчиков это “мамина конфетка” – изнеженное, капризное, любящее поныть и пооткровенничать о своей боли существо, корона равенства девочек “бой-баба”. Ни в коем случае нельзя думать, что негативное “бой-баба” касается работы. В работе боевые люди ценятся, если их боевитость проявляется в делах, а не в командах, раздаваемых другим. Независимо от пола в работе и учебе человек должен быть инициативным, деятельным, целеустремленным.

Для ресурсов экономики, работы, учебы, искусства не имеет значения гендер.

С мальчиков больше спроса, но девочки тоже должны стараться не отставать.

На все эти ресурсы гендер оказывает очень косвенное влияние, через имидж, через симпатию окружения, а сам по себе не имеет значения. Запомните это, если хотите дать детям нормальное гендерное направление. Гендер касается только их имиджа и поведения на досуге, особенно в любви и сексе. Но для этих сфер он исключительно важен и игнорировать его нельзя.

Бой-баба в любви – это грубый паровоз, воспринимающий мужчин как робких стесняш, которых надо растормошить, активно увлечь, а потом соблазнить и втянуть в отношения или бросить, обратившись к следующему. Кроме дурной репутации, мужского отторжения или постоянного стеба девушки в большой короне равенства не получают ничего. Их имидж чаще всего под стать их короне равенства. Они вульгарные, карикатурно-женственные или наоборот мужеподобные, шумные, резкие, сексуально-агрессивные, то есть любящие откровенно поговорить о сексе и о своей физиологии. Мужчины от таких пятятся и вскоре бой-бабы действительно видят вокруг себя одних только робких стесняш, которых надо тянуть домкратом или как-то покупать, а по доброй воле они ничего не хотят.

Такие девушки очень сильно проигрывают на фоне подруг, которые ведут себя в границах гендера, давая мужчинам возможность быть инициативней и общаясь с ними женственно, то есть мягко, деликатно, нежно и с той “девичьей скромностью”, которая является лучшим афродизиаком для мужчин всех поколений. Красивое женское кокетство отличается от некрасивого тем, что первое вписывается в формат “девичьей скромности”, а второе ближе к амплуа бой-бабы с ее портовыми шутками и манерами старой бандерши.

Юная девушка не может сама понять, что красиво, а что нет, потому что перед ее глазами хаос из формирующейся гендерной идентификации друзей и подруг, которые пока не женщины и не мужчины, а куча пазлов, постепенно складывающихся в формы. Для типичной девочки привлекательный объект не взрослый мужчина (к счастью), а мальчишка-ровесник или на пару лет старше, а там гендер еще толком не сформирован и ожиданий понятных нет. Поэтому девочка может испытывать сопротивление гендерным правилам (как и мальчик)и бунтовать против них (как и против всех правил вообще) и это нормальный этап формирования границ. Гендерные нормы нельзя навязывать ультимативно, особенно девочке. Мальчику отец еще может сказать, что вести себя как немужик – это позор. А девочку нельзя ориентировать на женственность так грубо. Этим ей подают обратный, неженственный пример. И она может решить, что ее пытаются втиснуть в узкие рамки, чтобы лишить ее свободы. Лучше всего, если получится показать ей свой красивый пример или хотя бы другие красивые примеры.

Главное же как всегда в том, чтобы хотя бы не мешать формироваться правильному гендеру, не давать неверных установок.

Нельзя поощрять в мальчиках поведение маминой конфетки. Отцы обычно это и не поощряют, они приходят в ужас от мысли, что будет с таким мальчиком в мужском коллективе, даже не в армии, а в обычной школе, и сколько он получит тычков за такое поведение. Но отцов часто отстраняют от воспитания или подпускают в той мере, в которой влиять очень сложно. Если мальчик нытик и неженка, любит жаловаться и плакать, с этим нужно что-то делать, и лучше понемногу начинать с самого раннего детства. То самое “ты же мальчик, не реви” двухлетнему пацану, что сейчас активно осуждается. Так не только можно говорить, но и нужно говорить мальчику. И поощрять его мужское поведение, то есть поведение мужественного человека. “Молодец, настоящий мужик”, – можно говорить мальчику с самого раннего возраста, когда он поступил смело или щедро, особенно по отношению к девочкам. Не размывайте гендерные рамки, не бойтесь, что он как-то травмируется или замкнется, если ему не разрешать быть нытиком. Куда больше он травмируется и замкнется в пятом классе школы, а то и в первом, когда будет чувствовать антипатию сверстников и не будет понимать, почему. Антипатия к мальчикам-конфеткам в несколько раз более выражена, чем к самым избалованным девочкам, учтите это. И чем дальше, тем больше. Уже в седьмом, восьмом, девятом классе и далее девочки обязательно будут предпочитать более мужественных мальчишек, чем ваша конфетка. Называть это девочки будут иными словами: “он классный”, “он огонь” и даже “он секси”, но речь будет именно о гендере. И ваша конфетка окажется в пролете.

С девочкой сложней, поскольку для маленьких девочек нет никаких гендерных табу, им можно все то, что можно мальчикам, но только больше, потому что плакать и жаловаться им тоже можно. Гендерные табу для девочек начинают появляться уже в подростковом возрасте. Про них я отдельно расскажу. Для маленьких девочек достаточно того, чтобы девочка знала, что она девочка и что девочки отличаются от мальчиков, что свою роль девочки надо любить и исполнять красиво, уметь быть хорошенькой девочкой, аккуратной и милой, тогда все будут хотеть с такой девочкой дружить, и девочки, и мальчики. А если эту роль никак не исполнять, возможностей будет значительно меньше. Именно это и есть правда о социуме, где пол не один и люди размножаются не почкованием.

Какие гендерные установки прививаете своим детям или племянникам, друзья?

Какие изъяны видите в своих гендерных установках?