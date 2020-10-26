 

Путин дал поручение о модернизации инфекционной службы

26.10.2020, 20:08, Новости дня

Правительство совместно с региональными властями должно до 1 декабря рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров, говорится в поручении президента РФ Владимира Путина.

«Правительству РФ для достижения национальной цели развития РФ «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (…) рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в субъектах РФ», – говорится в документе на сайте Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи.



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