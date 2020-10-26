Le Figaro – «меньше иммиграции, больше ассимиляции» — французский сенатор предложил свой план борьбы с радикальным исламизмом в стране

26.10.2020, 20:05, Новости дня

Франция проигрывает битву против исламизма, однако правительство продолжает бездействовать, констатирует в интервью Le Figaro французский сенатор Брюно Ретайо. Как отмечает политик, для борьбы с радикальным исламом необходимы решительные меры, в том числе, ужесточение иммиграционных правил. Именно массовая иммиграция и отказ множества мусульман от ассимиляции во французском обществе стали благодатной почвой для подъёма исламизма в стране, подчёркивает собеседник издания.



Reuters

Франция проигрывает битву против исламизма, и последние заявления правительства мало, что меняют, заявляет в интервью Le Figaro председатель фракции партии «Республиканцы» в сенате Франции Брюно Ретайо. «Исламист только что отрубил голову профессору, а мы больше трёх месяцев спорим о том, уместно ли употреблять слово «сепаратизм», — негодует политик. В борьбе с исламизмом государство должно действовать решительно, однако реформирование ислама и подготовка имамов не его задача, это дело мусульман, слишком многие из которых отказываются ассимилироваться во французское общество, отмечает он.

По убеждению сенатора, «исламо-фашизм» во Франции является «продуктом политического Мюнхенского сговора». Многие политики, по словам Ретайо, предпочитали покупать мир с исламистами, а возможно и их голоса. Они сложили оружие и разоружили Францию, отказавшись действовать и возложив вину на французов. В качестве примера политик приводит слова президента Эммануэля Макрона о «преступлениях против человечности», совершëнных Францией в Алжире. «Понимает ли он, что дает оружие тем, кто ненавидит Францию? Когда мы сеем ненависть к себе, мы пожинаем только ненависть к другим», — делится мнением с изданием сенатор.

Притворяться, что несколько отдельных мер могут положить конец «исламскому тоталитаризму» — значит обманывать французов, уверен собеседник Le Figaro. «Необходимо вести глобальную борьбу, на нескольких фронтах сразу, мужественно и решительно», — настаивает Ретайо. Во-первых, следует отказаться от возвращения на родину французских джихадистов и выдворить из страны 4 тыс. иностранцев, находящихся в картотеке спецслужб из-за своих радикальных взглядов. Кроме того, требуется восстановить контроль над районами, находящимися под контролем исламистов. Наконец, необходимо положить конец миграционному беспорядку.

Последние три теракта во Франции были совершены иностранцами: суданским беженцем, зарезавшим семь человек в Роман-сюр-Изер, пакистанцем, притворявшимся несовершеннолетним и устроившим теракт перед бывшим зданием редакции Charlie Hebdo, и чеченцем из Конфлан-Сент-Онорин, напоминает сенатор. «Бороться с последствиями, не справляясь с причинами, значит обречь себя на бессилие», — предупреждает собеседник газеты. По его убеждению, массовая иммиграция — это почва, в которой укоренился политический ислам, а отказ от ассимиляции — сок, заставивший его взойти.

С точки зрения политика, поразительно, что условия приема иностранцев во Франции самые выгодные в Европе. «Меньше иммиграции и больше ассимиляции: вот две дамбы, которые мы должны поднять против исламистского прилива», — призывает сенатор. Для этого он предлагает свести к минимуму практику воссоединение семей, ужесточить условия доступа к французскому гражданству и предоставить государству инструменты для депортации иностранцев.

По словам Ретайо, его законопроект о главенстве законов республики призван был «восполнить лазейки в нашем праве, через которые проникают исламисты». Этот закон позволил бы медперсоналу отказывать некоторым пациентам в требовании, чтобы их лечил исключительно врач мужского пола, а главам ассоциаций, предприятий и школ не реагировать на притязания представителей определённых общин.

В том, что министр юстиции отклонил документ, сославшись на юридические аргументы, сенатор видит «двусмысленность, если не трусость». Кроме того, депутаты парламентского большинства отклонили предложения сената закрыть «радикализованные» школы по изучению Корана и расширить возможности компьютерных конфискаций. Как подчёркивает политик, это произошло на следующий же день после того, как вся нация почтила память убитого учителя Сэмюэля Пати.

Международные и национальные суды связали руки государственной власти, считает сенатор. Поскольку во главу угла были поставлены индивидуальные права, постепенно установились правила, противоречащие общественным интересам, и никто при этом не поинтересовался мнением французов или их представителей, замечает собеседник газеты. Так, сенат предложил меры безопасности в отношении 150 заключенных-радикалов, которые вскоре должны быть освобождены, однако Конституционный совет отклонил этот документ. «Девять судей не имеют права делать народ безоружным», — негодует политик.

Ретайо предлагает расширить возможности проведения референдума, чтобы с французами можно было консультироваться по таким вопросам, как иммиграция, а также ввести принцип, согласно которому французское законодательство превосходит любые нормы или договоры, «когда речь идет о наших жизненно важных интересах». Помимо этого, он настаивает, чтобы в случае разногласий между парламентом и судом последнее слово оставалось за представителями народа. «Я хочу, чтобы мы восстановили права французского народа, начиная с первого — его права на безопасность. Нужен общий обзор всех юридических препятствий, мешающих нам защищать французов», — заключает политик.