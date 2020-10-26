Welt – в борьбе с коронавирусом всё больше немецких полицейских заражаются сами

26.10.2020, 20:05, Новости дня

Немецкая полиция следит за соблюдением мер, направленных на пресечение распространения коронавируса, однако именно из-за этого её сотрудники изо дня в день сталкиваются с риском заражения. Как отмечает Die Welt, число инфицированных в рядах полиции растёт, и эта тенденция представляет угрозу для внутренней безопасности страны в целом.



Reuters

Полиция в Германии должна обеспечивать соблюдение мер по сдерживанию коронавируса, однако всё больше сотрудников вынуждены оставаться дома из-за заражения или необходимости соблюдения карантина, пишет немецкая газета Die Welt.

В середине октября глава немецкой полиции Дитер Романн с гордостью сообщил, что за месяц полицейские засекли свыше 71 тыс. нарушений масочного режима среди пассажиров поездов и на вокзалах, и отметил, что его коллеги помогают федеральным землям в защите населения от инфекции.

Однако затем появилось его видеопослание, показывающее обратную сторону медали. Романн призвал своих людей лучше соблюдать противовирусные меры в приватной сфере. При этом он даже говорил об «обязанности» следить за этим как можно тщательнее. По его данным, сейчас коронавирусом заразились уже 136 полицейских по всей стране. Ещё 1574 находятся на карантине. «Если мы выйдем из строя — тушите свет», — предостерёг Романн.

Это предостережение свидетельствует о наличии дилеммы, поясняет издание. Полиция годами работает в опасных условиях и многое преодолела, а с марта участвует в борьбе с вирусом и контроле в общественных местах и на транспорте. Между тем, сами сотрудники изо дня в день подвергаются риску, и чем больше их выходит из строя, тем сложнее для полиции становится прикрыть бреши в собственных рядах.

По данным немецкой газеты, с весны по всей Германии положительные результаты теста на коронавирус были выявлены более чем у тысячи сотрудников, ещё большее число остались дома из предосторожности. Тенденция к росту заражений среди полицейских особенно отчётливо проявляется в таких очагах инфекции, как Берлин.

Как отметил представитель немецкой полиции в Берлине, «полицейские мероприятия не всегда можно исполнить при соблюдении дистанции в полтора метра». Риск заражения при этом не обойти. С марта то и дело случаются ситуации, после которых сразу группе полицейских приходится временно отправляться на карантин. Такое происходит, к примеру, при заражениях в тюрьмах или операциях в домах беженцев, где есть заражённые, а также при сопровождении демонстраций и крупных мероприятий. Поэтому неудивительно, что заражаемость среди сотрудников полиции идёт на рост, а в Берлине сейчас не хватает примерно 600 полицейских.

Рабочая нагрузка полицейских служб остаётся непомерной, а руководство полиции в федеральных землях подвергается критике за то, что сотрудники не могут получить быстрые бесплатные тесты на коронавирус.

В то же время земельные министры внутренних дел в унисон утверждают, что дееспособность полиции гарантирована и обеспечена, сотрудники хорошо оснащены, и полиция в целом справляется с нехваткой сотрудников, заболевших или ушедших на карантин.

Между тем, некоторые чиновники оценивают ситуацию более критически и предостерегают, что положение станет опасным, если целые подразделения будут вынуждены отправляться на карантин. Силы полиции имеют важное значение для поддержания дееспособности всей государственной системы, поэтому рост числа заражений среди полицейских представляет риск для внутренней безопасности страны, подчёркивает немецкая газета Die Welt.