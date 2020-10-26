Мнение: Ирак – “кто есть кто”. Часть I

26.10.2020, 20:00, Разное

В древние времена земли, которые сейчас составляют Ирак, были известны как Месопотамия “Земля между реками”, регион, обширные аллювиальные равнины которого дали начало некоторым из самых ранних цивилизаций в мире, включая Шумера, Аккада, Вавилона и Ассирии. Этот богатый регион, включающий большую часть того, что называется “Плодородным полумесяцем”, позже стал ценной частью более крупных государств, включая различные персидские, греческие и римские династии, а после 7 века он стал центральной и неотъемлемой частью исламского мира. Ирак находится в состоянии нестабильности. Это связано с внутренними межконфессиональными конфликтами в дополнение к международной и территориальной борьбе за власть.

Пограничные вопросы стали источником напряженности, в основном с Кувейтом (который многие иракцы считают частью Ирака) и ИРИ (особенно из-за раздела общего водного пути, Шатт аль-Араб).

Официальные языки в Ираке – арабский и курдский. Туркменский (турецкий диалект), сирийский (неоарамейский) и армянский языки являются официальными в регионах, где носители этих языков составляют большинство населения.

Ислам – официальная религия. По оценкам 2015 г, мусульмане составляют 95–98% от общей численности населения (64–69% шиитов, 29–34% суннитов). Христиане не превышают 1% (сюда входят католическая, православная, протестантская, ассирийская церкви Востока). Остальные колеблются в пределах 1-4%.

Арабы.

Примерно три четверти из примерно 30 млн (оценка 2010 г.) иракцев – арабы. Они потомки завоевателей, вторгшихся в Ирак с Аравийского полуострова в 7 веке нашей эры. Арабское население резко разделено по религиозному признаку. 80% арабов – шииты, составляющие самую большую часть населения. Остальные 20% арабов – сунниты. Хотя арабы-сунниты были меньшинством, они доминировали в политике Ирака до 2003 г. Наряду с курдами арабы-шииты долгое время страдали от политического и экономического отчуждения, что, учитывая их долю в общей численности населения, ясно демонстрирует искажения в существующем политическом порядке в Ираке. Кроме того, войны с ИРИ и из-за Кувейта наиболее сильно затронули юг Ирака, где проживает большинство шиитов. В популярных восстаниях на юге весны 1991 г, были подавлены, после чего осуществлялась резкая анти-шиитская пропагандистская кампания. Скудные ресурсы, доступные центральному правительству, почти никогда не направлялись на юг страны, в результате чего арабы-шииты часто оказываются в худшем положении среди народов Ирака. Поскольку шииты редко имели доступ к государственной работе, они занимались торговлей, как своим основным занятиям. После свержения Саддама Хусейна в 2003 г, арабы-шииты заняли видное положение в иракской политике и правительстве, более или менее пропорционально своей численности. Как и ожидалось, арабы-сунниты с трудом могли смириться с потерей политической власти и влияния после 2003 г.

Маданы.

Уникальная группа – маданы или болотные арабы. Маданы являются – шиитами. Их культура восходит к древним шумерам и вавилонянам, и ей 6000 или 7000 лет. Болотные арабы населяют обширные болота в треугольнике Амара-Насирия-Курна. Многие из них были изгнаны со своей территории в 1990-х гг после осушения значительной части болот. Мотивы осушения болот были в значительной степени связаны с реализацией нескольких обширных мелиорационных проектов, и в меньшей степени политическими. Трудные для проникновения, на протяжении веков эти болота служили укрытием для политических противников правителей Багдада, как и после поражения армии в Кувейте в 1991 г. Первоначально их было 500 000, но сегодня менее 250 000 маданов все еще живут в болотах, главным образом в восточной части, вдоль границы с ИРИ. Десять лет спустя у изгнанных маданов нет особого стимула вернуться к своему нелегкому существованию в Марках. После 2003 г, были предприняты усилия по обращению вспять последствий проекта дренажа, просто прорыв несколько дамб.

Ассирийцы.

Сообщества ассирийцев живут в западном иракском Курдистане, особенно в р-не к востоку от Мосула, на равнинах Ниневии (Найнава) и в Багдаде. Ассирийцы считают себя народом со своим собственным языком и считают себя потомками древних ассирийцев, которые построили могущественную империю в Месопотамии за несколько столетий до христианской эры. В результате депортации, бегства и добровольной эмиграции (в основном среди молодежи) ассирийское население сильно сократилось за последние десятилетия. Около половины ассирийцев проживают в Багдаде, а еще 10% – в трех северных мухафазах Иракского Курдистана, на их первоначальной родной территории, остальные 40% проживают по всему региону между Багдадом и севером. Как и небольшая армянская община, ассирийцы – христиане, около двух третей приверженцев халдейского католического обряда, остальные несториане. Несмотря на то, что они приняли арабский язык, их собственный язык, сирийский, восточно-арамейский язык, который, как и арабский, принадлежит к семитской языковой семье, все еще используется.

Сабианские мандеи.

Мандеи, почитающие Адама, Ноя и Иоанна Крестителя, теперь представляют собой этнорелигиозную общину Ирака, находящуюся под угрозой вымирания. Мандеи известны своим ювелирным мастерством. Они жили в южной Месопотамии еще до Ислама. Три десятилетия назад община еще насчитывала 70 000 человек, а теперь их число сократилось до 5 000. Многие мандеи оказались беженцами в соседних странах и на Западе, будучи изгнанными из Ирака в результате войны и преследований со стороны мусульман-экстремистов. Сабеи-мандеи проживают только в нижнем Ираке, за исключением крошечных общин в Хорремшехре и Ахвазе на юго-западе ИРИ, а также сообщества “серебряных дел мастеров и их семей в Багдаде”. В основном они расположены в болотах или на двух реках, в Аль-Амаре, Кал’ат-Салихе, Насирии, Сук-эш-Шуюхе и Курне. Размер общины в Ираке оценивается менее чем в 5000 человек.

Религия является формой гностицизма, происходящего от древнего месопотамского культа, с ритуалами, которые напоминают ритуалы зороастрийского и несторианского культа. Иоанн Креститель является ее центральным пророком, и они практикуют погружение в проточную воду, символизирующую творческую жизненную силу, как акт ритуальной чистоты. Тем не менее, религия сабея и мандеев предшествует крещению. Сабейско-мандейская вера запрещает применение насилия или ношение оружия. Приверженцы имеют статус дхимми как “Люди Писания”, упомянутые в Коране, хотя это оспаривается.

Не следует путать сабейцев-мандеев ни с “сабианами” Харрана, языческой сектой, сознательно принявшей название сабианцы, чтобы избежать мусульманских преследований, или с сабейцами, жителями древней Савы на юге Йемена.

Сабейцы-мандеи традиционно специализировались на плотницких работах, строительстве лодок и серебряных делах, эти занятия практиковались до сих пор.

Говорят на сабейско-мандейскиом языке, который находится также на грани вымирания.

В Багдаде сабейцы-мандеи по-прежнему становятся объектами нападений и похищений. Они также сталкиваются с дискриминацией и негативными стереотипами во всех аспектах общественной жизни, при этом некоторые сообщают, что другие иракцы откажутся делиться едой или напитками из той же посуды, что и сабейцы-мандеи. Эти факторы в сочетании с последствиями наступления ИГИЛ по-прежнему заставляют сабейцев-мандеев покидать Ирак.

Туркменская община.

Присутствие туркменской общины в Ираке восходит к временам Османской Империи. Хотя туркменские завоеватели поселились на территории нынешнего Ирака с 11 века, большинство из них были переселены османскими султанами на холмах между Тигром и Курдистаном в качестве буфера и защиты важных торговых путей из Дамаска в Среднюю Азию. Таким образом, туркмены стали солдатами, администраторами и ремесленниками в гарнизонных городах на этих торговых путях. Подобно курдам и ассирийцам, туркмены стали “жертвами” политики Саддама Хусейна в 1980-х и 1990-х гг, особенно в богатом нефтью р-не Киркук. Размер туркменской общины, как и других меньшинств, вызывает споры: их лидеры утверждают, что в Ираке проживает 2,5 млн туркмен. По данным не туркменских источников, менее 600 000 человек. Две трети туркмен – сунниты, остальные – шииты. Помимо арабского языка туркмены говорят на турецком диалекте. С 2003 г, обострение конфликта по поводу будущего статуса мухафазы Киркук усилило напряженность между туркменами, которые считают Киркук своим первоначальным домом, и курдами, которые заявляют, что он является частью курдского региона.

Туркмены утверждают, что являются третьей по величине этнической группой в Ираке, проживая почти исключительно на севере, в дуге городов и деревень, простирающихся от Тал Афара к западу от Мосула через Мосул, Эрбиль, Алтун Копру, Киркук, Туз Хурмату, Кифри и Ханикин. До оккупации 2003 г, под руководством США насчитывалось от 600 000 до 2,5 млн туркменов, причем первая цифра была консервативной оценкой внешних наблюдателей, а вторая – заявлением туркмен. Вероятно, они происходят из тюркских гарнизонов или, в случае шиитов, беглецов от раннего османского контроля, хотя считают себя потомками более ранних турок-сельджуков. Примерно 60% – сунниты, а остальные – итнаашари или другие шииты. Шииты, как правило, живут в южной части туркменского поселения, а также в большей степени сельские жители.

Туркмены по-прежнему находятся в состоянии конфликта как с курдами, так и с арабами из-за статуса спорных территорий, на которые они имеют исторические претензии. После наступления ИГИЛ региональное правительство Курдистана превентивно захватило Киркук и поставило его под свой фактический контроль. Поступали сообщения о том, что курдские силы безопасности изгоняют туркмен из Киркука и его окрестностей и сносят их временные убежища.

Будущий статус Тал Афара, р-на к западу от Мосула с туркменским большинством, также не определен. Тал Афар был смешанным суннитско-шиитским туркменским городом и местом неоднократных ожесточенных столкновений после 2003 г. После того, как ИГИЛ захватило этот р-н в июне 2014 г, большинство туркмен-шиитов бежали, в то время как многие из суннитских жителей остались. Перемещенные туркмены-шииты из Тал-Афара и других р-в в основном проживают на юге Ирака, и большинство из них еще не смогли вернуться в свои дома.

Туркмены опасаются быть исключенными из будущего территориального урегулирования между суннитскими и шиитскими арабами и курдами, а некоторые выступают за какую-то форму автономии для р-в, в которых они составляют большинство.

Туркменские лидеры опасаются, что их община находится под угрозой политической и культурной ассимиляции. Хотя Конституция Ирака защищает право на образование на туркменском языке, плохое состояние образовательной системы страны, особенно после недавнего кризиса, во многих случаях не позволяет туркменским детям получить образование на родном языке. Туркменские жители Киркука годами подвергались нападениям и похищениям, которые они рассматривают как часть стратегии по стимулированию демографических изменений. Многие из этих атак были нацелены на туркменский интеллектуальный класс, включая врачей, профессоров и политиков.

Евреи.

До начала 1950-х гг в Ираке жила значительная еврейская община. По переписи 1947 г, их число оценивалось примерно в 117 000 человек. Евреи на протяжении многих веков жили в Месопотамии как депортированные и обращенные. Большинство из них было сосредоточено в городских р-х, особенно в Багдаде, где большая часть торговли была в их руках. Хотя большинство евреев говорили по-арабски, они смогли сохранить иврит и свои религиозные обычаи. На курдском севере были также небольшие еврейские общины, члены которых говорили по-курдски и разделяли многие обычаи с окружающими курдами. Политические события, такие как рост сионизма и события связанные с созданием государства Израиль в 1948 г, сделали их положение все более опасным. Эти факторы в сочетании с нападениями, направленными конкретно на евреев (позже их стали называть сионистскими агентами), вызвали массовую эмиграцию в Израиль в 1950-х гг. В настоящее время в Ираке проживает менее 250 евреев. Пустота в иракской экономике, оставленная еврейскими эмигрантами в 1950-х гг, в значительной степени заполнена шиитскими арабскими купцами.

Персы.

Перепись в середине 1970-х гг показывает, что около 234 000 иракских граждан считали себя персами/иранцами. Они потомки религиозных деятелей и студентов, приехавших из Персии в различные шиитские теологические центры Ирака, такие как Наджаф, Кербела и Кадхимия, или паломников, которые начали там торговать. Таким образом, большинство из них жили в городах. Они говорили как по-арабски, так и по-фарси и все были шиитами. Во время ирако-иранской войны (1980-1987 гг.) Не менее 150 000 из них были депортированы в ИРИ, а их имущество конфисковано. Их было легко идентифицировать, поскольку в государственных административных записях напротив их имен была сделана пометка “иранское гражданство” – дзинсия Ирания. То, что большинство семей проживало в Ираке несколько поколений, не имело значения.

Езиды.

За свои убеждения они веками были объектом ненависти. Езиды веками населяли горы северо-западного Ирака, и этот регион является домом для их святых мест, святынь и родовых деревень. За пределами Синджара езиды сосредоточены в р-х к северу от Мосула и в контролируемой курдами мухафазе Дахук. Для езидов эта земля имеет глубокое религиозное значение. Приверженцы со всего мира – остатки общин существуют в Турции, Германии и других странах – совершают паломничество в священный иракский город Лалеша. Большинство езидов говорят на курдском языке, и хотя большинство считают себя этническими курдами, езиды в религиозном плане отличаются от преимущественно курдского населения Ирака с суннитами. Езидизм – это древняя вера с устной традицией, которая объединяет некоторые исламские верования с элементами зороастризма, древней персидской религии и митраизма, мистической религии, зародившейся в Восточном Средиземноморье. Это сочетание различных систем верований, религиозно известное как синкретизм, было частью того, что заклеймило их как еретиков среди мусульман. Хотя некоторые езидские обычаи напоминают исламские – например, воздержание от свинины, – многие езидские практики кажутся уникальными для этого региона. Общество езидов организовано в виде жесткой религиозной кастовой системы, и многие езиды верят, что душа перевоплощается после смерти. Происхождение является предметом споров, некоторые считают, что езидизм сформировался, когда суфийский лидер Ади ибн Мусафир поселился в Курдистане в 12 веке и основал общину, в которой элементы ислама смешались с местными доисламскими верованиями. Езиды начали сталкиваться с обвинениями в поклонении дьяволу со стороны мусульман, начиная с конца 16-го и начала 17-го веков. Хотя езиды верят в единого бога, центральной фигурой их веры является Тавуси Мелек, ангел, который бросает вызов богу и служит посредником между человеком и божественным. Для мусульман езидский рассказ о Тавуси Мелеке часто звучит как перевод Корана о Шайтане – дьяволе – даже несмотря на то, что Тавуси Мелек является силой добра в езидской религии. Изолированные географически и привыкшие к дискриминации, езиды сформировали изолированную культуру. Иракские езиды редко вступают в брак с другими курдами и не принимают обращенных в веру. В конце 1970-х, Саддам Хусейн построил город Синджар и заставил езидов покинуть свои горные деревни и переселиться в город.

До наступления ИГИЛ иракских езидов насчитывалось около 500 000 человек, они были сосредоточены в Синджаре, в 150 км к западу от Мосула, с небольшой общиной в Шейхане, в предгорьях Курдистана к востоку от Мосула, где находится их самая святая святыня Шейха Ади. Езиды в основном являются обедневшими земледельцами и пастухами, которые имеют строго определенную религиозно-политическую иерархию и склонны поддерживать более закрытое сообщество, чем другие этнические или религиозные группы. Езиды говорят на диалекте курдского языка корманже, это собственно и заставляет некоторых из них воспринимать себя, как курдов.

Езиды традиционно были племенной организацией. Некоторые племена были готовы объединиться в конфедерацию с мусульманскими и христианскими племенами под признанным верховным вождем. До 19 века они были грозным присутствием вокруг Мосула, но выдержали разрушительные нападения со стороны суннитских курдских племен и османских войск, отчасти из-за беспорядков, созданных племенами езидов, но также из-за растущей религиозной антипатии, усиленной интересом Европы к езидам. После образования Ирака езиды оказали сопротивление попыткам Великобритании и Ирака распространить прямое управление на регион. Усилия Ирака по введению воинской повинности привели к неоднократным восстаниям, особенно в 1935–1940 гг, особенно в то время, когда бедуины Шаммара вторгались на традиционные пастбища езидов. Призыв на военную службу был тесно связан с османским владычеством, лишал жизненно важной рабочей силы и подвергал езидов сожительству в бараках с “сыновьями Евы”.

Езиды всегда оставались на обочине иракского общества, но из-за стратегического положения горы Синджар они получали внимание со стороны органов ГБ Хусейна. При Баас предпринимались неоднократные попытки арабизировать этот р-н, а также убедить езидов в том, что они действительно арабы. Реакция была смешанной, но некоторые езиды поддержали курдское национальное движение. После вторжения США в Ирак в марте 2003 г, езиды столкнулись с усилением преследований со стороны религиозных экстремистов. Под постоянным давлением с целью ассимилироваться с иракскими курдами, особенно на северных территориях, особую опасность для езидов представляли похищения и принудительные браки. Имели место многочисленные случаи похищения езидских женщин и принуждения их к выходу замуж за сотрудников курдских сил безопасности Асайиш. Семьям езидов угрожали расправой, если женщины и девушки откажутся вступать в брак с ополченцами. Такие браки эффективно изолировали этих женщин от их семей и общин, поскольку верования езидов запрещают браки вне религии, и те, кто берут на себя такие клятвы, тем самым отказываются от своей веры и должны идентифицировать себя как курды.

Будущий же политический статус Синджара остается открытым вопросом. Многие езиды с глубоким недоверием относятся к властям РПК, поскольку они считают, что уход пешмерга из Синджара в 2014 г, проложил путь их геноциду со стороны ИГИЛ. В результате многие выступают против любых попыток включить Синджар в состав Иракского Курдистана. Некоторые лидеры езидов выступают за автономную зону, возможно, с некоторой степенью международной защиты. Однако без конкретных гарантий безопасности и инвестиций в реконструкцию маловероятно, что большое количество езидов начнет возвращаться в Синджар.