Мнение: Огонь по толпе

26.10.2020, 19:55, Разное

Разгон протестующих в Белоруссии светошумовыми гранатами в жилых районах

Дикие разгоны в Белоруссии в прошлые выходные, потрясающие «полиция в Белоруссии применила спецсредства» во всех сообщениях СМИ. Лезешь смотреть видео – что за спецсредства такие? А это, оказывается, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. И выстрелы «резиновыми пулями» по толпе. На видео – эти самые светошумовые гранаты; действительно, бахают так, что желание бежать подальше возникает, даже если просто сидишь у монитора. Плюс там, насколько можно понять, еще и такие специальные монстрообразные машины с ковшами – чтобы пускать их на толпу или раздвигать баррикады.

Поразительно все-таки; выходит, Лука все это заготовил сильно заранее, он предвидел, что ему придется натурально вести «уличную войну» с толпами недовольных. Именно толпами – если бы у него был расчет на «кучки отщепенцев» по двести-триста человек, все эти закупки были бы очевидно чрезмерны. Проще говоря – белорусский диктатор давно уже знает, что он непопулярен в собственной стране, и что никаких 80% «за» у него уж точно нет и в помине. Знает – и уже давно начал «принимать меры». Нет, не искать «куда бы соскочить» – а как сделать, чтобы сидеть дальше уже на штыках.

Вот тут у меня какой-то затык в понимании. То есть с одной стороны – да, предусмотрительность и трезвость в оценках феноменальные, обычно диктаторы банановых республик падают жертвами собственной пропаганды и свято верят, что «народ меня любит» до последнего; а тут – смотри-ка, никаких иллюзий, и еще специально свой ОМОН натаскал как настоящих тонтон-макутов, чтобы без всякой вообще жалости к собственным как бы «согражданам». Вроде блестяще, но – ЗАЧЕМ?? Еще ведь Наполеон предупреждал, что «штыки всем хороши, но сидеть на них нельзя».

В чем прикол? На что он рассчитывает? Допустим, за счет жестокости и запугивания удастся сломить волю к сопротивлению у большей части населения – люди перестанут выходить; но как переломить ОТНОШЕНИЕ? Если бы он запустил какие-то там, допустим, непопулярные реформы, которые «народу не понравились», и он бы рассчитывал, что вот сейчас недовольство собьем, а там уж реформы себя покажут… Но ведь нет – никаких реформ никто не запускал, в Белоруссии все будет в лучшем случае «как раньше» – и это только в лучшем случае. Меж тем очевидно, что сам Лука теперь становится заложником собственных «охранителей» – поскольку у него только на них вся надежда в полностью враждебной стране, и скоро они это поймут… А когда поймут – зачем им колхозник? Если Белоруссию можно держать в узде одним кнутом и «спецсредствами» – почему ж тогда не встать во главе тому, кто этими спецсредствами непосредственно распоряжается?

Получается, в общем, интересная диалектика: Лукашенко ставит на ОМОН в надежде сохранить власть – и в результате власть неизбежно теряет при любом исходе, независимо от того, кто победит – улица или ОМОН.

И тут, конечно, напрашиваются параллели, причем как с Западом, так и с нашей РФ. Первый вопрос: а почему мы так критикуем «спецсредства» в руках Луки, если практически все они изобретены на Западе и во всех западных странах активно используются, более того – собственно, на Западе Лука их и приобрел, да и натаскивали его ОМОН, как сообщалось, инструкторы из Германии?

С Западом всё, как обычно, неоднозначно. Как ни крути, как ни прячь от себя реальность, но «спецредства» для разгона демонстраций – это, конечно, способы ведения гражданской войны… но в некой мягкой, паллиативной форме. Светошумовые гранаты тут выступают аналогом настоящих «лимонок», резиновые пули – пуль свинцовых, водометы – пулеметов, ну а слезоточивый газ… Даже не будем о том, аналогом чего является слезоточивый газ; это лишь некий намек на то, что гражданские войны обычно отличаются повышенной жестокостью, и конвенции «просто» войны там перестают действовать. Всё «почти по-настоящему», остается только легкая грань, которую стороны не переступают: выбитый «резинкой» глаз – как смерть взаправду от очереди в упор. Порой создается впечатление, что вся современная цивилизация и балансирует на этой тонкой грани…

Однако в западных странах даже при самых жестоких разгонах есть всё-таки хотя бы одно универсальное оправдание, один скрытый «мессидж» протестующим, помимо одного явного «сидите и не рыпайтесь, твари!» Это послание «Вы слишком торопитесь». То есть – «зачем вы хотите непременно свергать власть, ведь есть же процедура, есть выборы; если вам не нравится нынешнее правительство – подождите, а потом прокатите его на честных выборах!» В этом – и только в этом – принципиальная разница между разгонами на Западе и у Лукашенко.

Там разгоны «только до» выборов, а в Белоруссии – ВМЕСТО выборов. Лука откровенно дает понять: я плевал на выборы, мне выборы не нужны, я буду сидеть на своем месте вечно, потому что у меня СИЛА, а вы все – никто. Словом, ведет себя так, как будто гражданская война в Белоруссии уже была и он в ней победил.

И на контрасте – третий вариант, наша РФ. Тут мы имеем еще один поразительный факт: в нашей стране никакие «спецсредства» не применяются. Даже в «острой» ситуации, такой как была в Москве в 2019 году (когда столица все лето бурлила от непрерывных митингов, как согласованных, так и несогласованных) – власти так и не прибегли ни к чему из «специального» арсенала. Россияне сейчас настолько непуганы и девственны, что мы даже не понимаем, КАК ЭТО – спасаться от водометов, беречь глаза от резиновых пуль и не падать в обморок от разрыва светошумовых гранат.

Вопрос – почему путинский режим к этому не прибегает, причем нигде – ни в Москве, ни в Хабаровске? Ответ один: Путин тоже, как и Лукашенко, хочет сидеть вечно, но, в отличие от недалекого Луки, отчаянно не желает повышать уровень гражданского противостояния, то есть – поднимать ставки в собственной игре на выживание. Потому что универсального демпфера, спасающего политиков на Западе – «подождите, если я уж совсем вам не мил – вы меня прогоните на выборах» – у путинского режима нет. Плюс еще немаловажное обстоятельство: говорить «фас» Росгвардии – вводить себя в зависимость от Золотова, а этого Путин тоже не хочет.

Путин пока еще видит для себя пространство маневра – и не хочет повышать градус ожесточения. Где можно обойтись пиаром и сверхурочными для Соловьева-Скабеевой – лучше обойтись ими, а не резиновыми пулями и водометами. За это его можно только похвалить.

А вот у Луки, стало быть, пространства для маневра не осталось – и он выкладывает на стол свой предпоследний козырь.

Последний – это огонь по людям из настоящих пулеметов.