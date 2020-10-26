 

Звезда «Дома-2» Андрей Чуев стал отцом во второй раз

26.10.2020, 19:53, Разное

У бывшего участника «Дома-2» Андрея Чуева родился сын. Мальчик появился на свет 26 октября в 12 часов дня. Довольно долго звездное семейство не могло завести детей, пара даже лечилась от бесплодия.
Накануне Виктория Чуева отправилась в одну из столичных клиник. Около трех часов ночи жена экс-участника скандального реалити почувствовала, что у нее отошли воды. Она сразу же позвонила акушерке, а та заявила, что нужно ехать в роддом.

Молодые родители назвали сына Александром. Они благодарны Богу за наследника. К посту Андрей Чуев прикрепил снимок супруги Виктории с новорожденным. Пользователи Сети начали поздравлять звездную семью с пополнением. Они пожелали малышу и новоиспеченной матери здоровья.

К слову, для Андрея Чуева этот ребенок стал вторым. У него уже есть дочь Елизавета от предыдущих отношений.



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