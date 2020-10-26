 

Мнение: В Чили отменили Конституцию Пиночета

26.10.2020, 19:50, Разное

Вслед за фашистской хунтой в Боливии, в минувшее воскресенье на плебисците в Чили, пала и конституция Пиночета.
78% проголосовавших (из пришедших на выборы 51% избирателей) высказались за отказ от старой Конституции и принятие новой демократической Конституции не связанной с режимом Пиночета.
Голосованию предшествовали грандиозные протесты https://colonelcassad.livejournal.com/6257471.html и погромы в столице Чили, в ходе которых сжигали полицейскую технику, машины, магазины, церкви и много чего еще. Отметили годовщину начала протестов в 2019-м году на ура.
Пиночетовская конституция существовала с 1990 года и была призвана сохранить позиции подельников и последователей Пиночета во власти. Теперь же она отправляется на помойку истории вслед за Пиночетом.
Стоит отметить, что до 2009 года голосование в Чили было обязательным, а с 2012 стало добровольным. На плебисцит по Конституции Чили пришло самое большое число людей с момента начала добровольного голосования. Вот так чилийцы любят столь любимое отечественными либерастами "наследие Пиночета".

Празднования в Чили. Конституции Пиночета пришел конец.

Теперь бы еще бразильским левым поднажать и скинуть Болсонару. Все предпосылки для этого присутствуют.
Ну и Альмагро хорошо бы погнать с поста главы ОАГ.

Источник: Colonel Cassad



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