Жена Пашиняна с женским отрядом отправится в Карабах

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26.10.2020, 19:48, Новости дня

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в составе отряда из 13 женщин пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах.

«С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к военным занятиям. Через несколько дней мы отправимся защищать родину. Мы не можем уступить ни Родину, ни свою честь противнику», – написала Акопян на своей странице в Facebook.

В сентябре Акопян на своем официальном сайте сообщила, что хочет провести 45-дневные женские военные сборы. В них могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет, передает Sputnik.

В начале октября стало известно, что сын Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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