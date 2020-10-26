 

Пашинян заявил о провале третьей попытки установить перемирие в Карабахе

26.10.2020, 19:48, Новости дня

Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я хочу, чтобы мы все четко понимали, что Азербайджан не хочет идти на компромисс для решения вопроса, он хочет капитуляции Карабаха. Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готовь капитулировать», – во время прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил Пашинян.

«Хочу констатировать, что уже третья попытка сохранить режим прекращения огня не удалась. Армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика – прим. ВЗГЛЯД) была очень сдержанной, но во второй половине дня из-за действий Азербайджана режим прекращения сохранить не удалось», – добавил он.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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