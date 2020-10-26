Мнение: О глубоко пролюбленном космосе

26.10.2020, 19:45, Разное

Во всех спорах на тему величия России давно известный рефрен зато мы делаем ракеты и запускаем людей/спутники/станции в космос звучит неубиваемо хотя бы для того, кто его озвучивает. Точнее уже – звучал. После того, как американский предприниматель Илон Маск поставил на поток свои Falcon’ы, неубиваемый аргумент как-то заметно поблек.

А вот это, возможно, станет для него ещё одним тяжёлым ударом.

Управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев неожиданно заявил о подставе со стороны французов.

«Мы начали делать космические аппараты, в которых использовалась элементная база наших уважаемых иностранных коллег. Буквально два месяца назад французская фирма, которая поставляла одному из предприятий государственной корпорации «Роскосмос» вакуумные лампы бегущей волны, уведомила о прекращении поставок», – сообщил он.

Итак, российские космические спутники собираются… в том числе на иностранной элементной базе! Более того, это не какое-то редкое исключение, а скорее правило последних лет или даже десятилетий. Потому что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пояснил, что госкорпорация ещё только планирует достичь «почти полной» импортонезависимости. И произойдёт это в лучшем случае к 2025 году.

Теперь немного о лампах, ставших очередным барьером на пути в космическое пространство. Они являются одним из главных компонентов для передатчиков на спутниках связи, поэтому последствия забастовки французов примерно понятны. Но ситуация под контролем: якобы «Ростех» уже оперативно начал импортозамещение этих устройств на одном из предприятий в Саратове. Но вот что пишет про такие лампы сам «Ростех»:

Первые лампы бегущей волны были разработаны специалистами фрязинского НИИ-160, ныне это НПП «Исток», входящее в холдинг «Росэлектроника»… В 1951 году прибор был принят госкомиссией, а с 1952 года начался серийный выпуск первой отечественной лампы бегущей волны УВ-1. По своему основному параметру – коэффициенту шума – она не имела себе равных за рубежом. Только в 1953 году появились сообщения о создании в США лампы с такими же параметрами, как УВ-1, на тот момент уже выпускаемой серийно.

Ну и далее: наши лампы – самые ламповые, наши волны – самые волнительные, их бег – самый беглый и т.п. И лишь в конце аккуратно, как бы между делом сообщается, что ещё одна дочка «Ростеха», компания «Росэлектроника» разработала новую лампу бегущей волны, УВ-А2014, которая может применяться как в гражданских, так и в специальных спутниках связи. И что именно эта новинка позволит отказаться от импортных ЛБВ, в настоящее время всё ещё используемых в российских космических аппаратах.

Получается, пролюбили таки элементную базу российской космонавтики, да так, что теперь от французов, китайцев тайваньцев и проч. зависим критически? И не пора ли в таком случае «Роскосмос» переименовывать, например, в РосБатут? Хоть пеньки-то на него хватит?