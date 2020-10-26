 

Мишустин: Правительство увеличит поддержку сельской ипотеки

26.10.2020, 19:43, Разное

В этом году кабинет министров направил на сельскую ипотеку 1,5 миллиарда рублей. В следующем году на эти цели направят в три раза больше, рассказал Мишустин.

С подачи депутатов к программе добавили полмиллиарда рублей. “Всего это 1,5 миллиарда рублей в этом году было направлено, что позволило 26 тысячам семей взять эту ипотеку”, – отметил премьер-министр.

В следующем году на субсидирование ипотечной ставки для сельчан выделят 4,1 миллиарда рублей – почти в три раза больше. “Чтобы, несмотря на такую непростую ситуацию, мы эту программу поддержали”, – добавил глава кабмина.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на недостаточное финансирование программы развития села. Он напомнил, что зарплата в сельских районах почти в два раза меньше, а число людей с низкими доходами – в три раза больше, чем среди горожан.

Володин напомнил о поручении главы государства рассмотреть вопрос увеличения финансирования по этой программе. “Будет правильно, чтобы Комитет по бюджету и налогам совместно с Комитетом по аграрным вопросам рассмотрел вопрос финансирования программы “Комплексное развитие сельских территорий”, – сказал спикер в ходе правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.



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