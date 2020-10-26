 

Журавский: Шулерство с опросами Зеленского в день выборов не помогло “Слуге народа”. Это начало конца данного политического проекта

26.10.2020, 19:40, Новости дня

Народ отказывается от “слуг”! Это главный предварительный итог выборов.

Кандидаты от провластной партии провалились в городах-миллионниках. Во многих областях у “слуг” третий-четвертый результат.

В целом избранная местная власть в стране будет представлять меньшинство, а не большинство граждан. Примерно 64% избирателей проигнорировали личное волеизъявление.

Это свидетельствует о том, что они разуверились в возможности путем выборов улучшить свою жизнь.

Региональные партии 25 октября откусили от 5% до 7% голосов от общенациональных партий, но сегодня перспективы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент не имеют.

Шулерство с опросами Зеленского в день выборов не способствовало увеличению количества голосов за “слуг народа”. Это, по моему убеждению, начало конца данного политического проекта.

А как фанфарно взлетели!

Но при этом забыли народную мудрость: враньем можно пройти полсвета, но назад не вернешься!

Источник: Журавский на связи / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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