Журавский: Шулерство с опросами Зеленского в день выборов не помогло “Слуге народа”. Это начало конца данного политического проекта
26.10.2020, 19:40, Новости дня
Народ отказывается от “слуг”! Это главный предварительный итог выборов.
Кандидаты от провластной партии провалились в городах-миллионниках. Во многих областях у “слуг” третий-четвертый результат.
В целом избранная местная власть в стране будет представлять меньшинство, а не большинство граждан. Примерно 64% избирателей проигнорировали личное волеизъявление.
Это свидетельствует о том, что они разуверились в возможности путем выборов улучшить свою жизнь.
Региональные партии 25 октября откусили от 5% до 7% голосов от общенациональных партий, но сегодня перспективы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент не имеют.
Шулерство с опросами Зеленского в день выборов не способствовало увеличению количества голосов за “слуг народа”. Это, по моему убеждению, начало конца данного политического проекта.
А как фанфарно взлетели!
Но при этом забыли народную мудрость: враньем можно пройти полсвета, но назад не вернешься!
Источник: Журавский на связи / Telegram
Опубликовано с личного разрешения автора
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