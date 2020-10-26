Минский военкомат поддержал забастовку студентов БелГУ

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26.10.2020, 19:37, Разное

Военный комиссар Минска Валерий Загребинский назвал «креативной и полезной» идею бессрочной забастовки студентов БелГУ. По словам офицера, данные мероприятия помогут решить проблему нехватки призывников срочной службы.

Как пояснили в военкомате, многие молодые люди призывного возраста поступают в вуз, чтобы получить отсрочку от воинской службы, и за время учёбы приобретают заболевания, делающие их негодными. Забастовка, объявленная студентами БелГУ, положительно скажется не только на ситуации с гражданскими правами протестующих, но и на их здоровье. К тому же, компактное нахождение протестующих студентов в коридорах вуза облегчает процесс вручения им повесток.

«Сейчас приказ на отчисление – электронный, повестка – электронная, даже военный билет электронный. Студента можно превратить в рядового срочной службы меньше, чем за 10 минут. Мы надеемся, что забастовка продлится достаточно долго, чтобы мы могли укомплектовать корабли нашего военно-морского флота матросами-срочниками. Граждане студенты, ни в коем случае не прекращайте бастовать. Родина вас не забудет», — сказал военный комиссар.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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