 

Мнение: Коронавирус и протесты

26.10.2020, 19:35, Разное

Правительство Испании решило ввести в стране комендантский час. С 23:00 до 6:00 вплоть до 9 мая будут запрещены любые передвижения в стране.

До народа эти решения довел премьер Испании Педро Санчес. Но эти меры еще должен одобрить парламент.

Для страны, где зарегистрировано более миллиона случаев заражения COVID-19 и уже почти 38 тысяч заболевших умерли, вроде бы нормальная мера. Но, честно говоря, лично мне не понятно, как запрет на ночные передвижения может повлиять на распространение заразы?

Не связано ли введение комендантского часа с годовщиной протестов сторонников независимости Каталонии? Год назад полиция Испании действовали очень жестко. Может, власти получили информации о новом витке протестов и решили сработать на опережение?

В той же Беларуси  уже который месяц народ протестует, даже не вспоминая про COVID-19. И никто не знает, сколько в стране зараженных, а сколько умерло именно из-за коронавируса…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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