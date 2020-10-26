Мнение: Проблемы российских студентов, олимпиада по астрономии и распознавание напетых песен

26.10.2020, 19:25, Разное

1. Методы обучения в школах и вузах России и западных стран в некоторых отношениях различаются. Но так уж ли сильно? Вот любопытный текст о том, как преподаватель из Гарварда оценивает результаты работы нашей системы образования (за ссылку спасибо monetam). Мы с вами уже обсуждали впечатления профессора в прошлом году, однако, похоже, они оказались столь верными, что будоражат нашу общественность до сих пор.

Как вы считаете, коллеги, прав ли профессор?

https://vogazeta.ru/articles/2019/10/1/analitycs/9679-rossiyskie_studenty_glazami_inostrannyh_professorov

В тюменском университете проводился курс “Письмо, мышление, анализ, интерпретация”. После этого гарвардский профессор поделился своими впечатлениями о российских студентах. <…>

…перечислю самые важные тезисы.

А. Привычка искать готовое

Студентам дается задание прочесть текст. Затем на основе этого текста преподаватель задает вопросы, инициируя дискуссию. Вопросы формулируются таким образом, что на них нельзя ответить, просто повторив какой-то фрагмент текста, скорее, следует сформулировать аргумент, отсылающий к проблемам более общего порядка.

С этим россиянам справиться было очень тяжело. Они привыкли, что ответ содержится в самом тексте, и по привычке искали его там. Не найдя такого ответа, просто молчали.

Б. Неумение рассуждать

<…> студенты, когда получали задание исследовать материал, просто делились субъективными впечатлениями о прочитанном, о собственных чувствах и мыслях, тогда как ожидается, что они будут излагать свои выводы и мысли на основе цепочки рассуждений. Когда им предлагали обсудить аргументы других, они поступали так же: выражали свои личные впечатления. Таким образом, обсуждения сути прочитанного не происходило.

Когда же они писали рецензию, то либо просто писали изложение, либо отдавались творческому самовыражению в духе потока сознания, игнорируя любые формальные правила.

В. Страх ошибиться

Российские студенты поднимают руку лишь в том случае, если они уверены в том, что их ответ будет соответствовать ожиданиям профессора. <…>

Страх ошибиться сказывается и на другой стороне обучения. В других странах студент, если что-то не понял в теме, поднимает руку и задает вопросы, пока не поймет. Российские студенты считают, что задавать вопросы, если ты не понял тему – признак слабости и поражения.

Студенты полагают, что любая критика их идей означает, что их работу оценили как неудачную и что преподаватель не лучшего мнения об их академических успехах.

Г. Поиск правильного ответа

Россиян никто не учил задавать вопросы, которые могут развивать дискуссию и указывать на противоречия и неясные моменты темы. Интересно, что они и сами, кажется, не считают, что такая дискуссия будет полезна. Подспудно они полагают, что на любой вопрос есть один-единственный правильный ответ, и их задача – найти его.

Д. Критика == смерть

Для российских студентов изменить свою точку зрения означает признать свое поражение в кровавом бою. Поэтому они будут защищать свою исходную позицию до конца, любыми возможными способами отстаивая свою правоту. <…>

Им свойственно идентифицировать собственную личность с той идеей, которую они приняли. Соответственно, когда эту идею критикуют, студенты воспринимают это как критику их самих – и пытаются защититься любыми способами.

Именно поэтому студентам сложно проводить мыслительные теоретические эксперименты – они стремятся как можно быстрее слиться с той или иной идеей и защищать ее. Мысль о том, что можно отстраненно рассматривать несколько идей с разных ракурсов, не находит у них отклика.

Е. Комментарии это плохо

<…> Российские студенты считают, что отлично сделанная работа – та, которая принята без помарок и исправлений с наивысшей оценкой. А если к работе много комментариев, вопросов и уточнений – это однозначно плохая работа (хотя эти комментарии и вопросы вовсе не обязательно свидетельствуют о качестве рецензии).

Россияне воспринимают любое замечание как попытку цензурирования или даже вовсе как выговор. То, что, оказывается, им нужно читать комментарии и вопросы преподавателя и в соответствии с ними править работу, было воспринято с большим удивлением. По их мнению, им достаточно только написать работу и сдать ее, а все, что происходит с работой дальше, не является частью учебного процесса.

Ж. Интеллектуальный пинг-понг

Идея обратной связи в формате круглого стола обсуждений российским студентам неблизка. Они готовы высказывать свое мнение, но предполагается, что они будут высказывать его конкретно преподавателю, а он, соответственно, возвращает “мячик” студенту. Это не круглый стол, а пинг-понг. При этом комментарии преподавателя по умолчанию имеют больший вес, чем комментарии однокурсников.

Такое мышление через несколько занятий привело к проблемному паттерну поведения: несколько студентов постоянно вовлечены в работу, а остальные превращаются в пассивных слушателей. При этом сами студенты считают такую ситуацию нормальной.

З. Информация неоспорима

Студенты не могут отличить суждение автора текста от суждений, которые он цитирует. По их мнению, если автор цитирует какой-то материал, это означает, что он с ним согласен. Мало того, что это не всегда так, но ведь есть же процесс создания материала: открытие, верификация, развитие идеи, вывод, обсуждения – и в каждой части авторская мысль может претерпевать изменения. Когда студентам объяснили про это, это взорвало им мозг. Они привыкли к одной, “хрестоматийной” подаче материала – когда есть одна-единственная единица информации, она неоспорима и ее следует заучить.

И. Поиск скрытых сообщений

Российские студенты, разбирая тексты, постоянно пытались обнаружить скрытые символы и смыслы. Для них очевидно, что каждый автор стремится спрятать внутри обычного сообщения еще одно, доступное лишь кругу избранных.

К. Критикуй все или ничего

Одной из задач курса было развитие критического мышления. Однако большая часть учащихся восприняли критическое мышление как право оспаривать буквально все, с чем они сталкиваются на занятиях. Студентам казалось, что критический подход должен вбирать все или ничего: они либо полностью доверяли конкретному автору, либо отвергали вообще все, что он сообщает читателю.

Они вообще не знакомы с понятием конструктивной критики. Это становится явным, когда студентов просят оценивать работы друг друга. Большинство из них оказались неспособны сформулировать замечания открытого характера, то есть предложить комментарии, указывающие на наличествующие ошибки или потенциальные улучшения. В общем, студенты предпочитают ничего не слышать о своих работах, устных и письменных, – ни от преподавателя, ни от однокурсников.

Л. Нет своей темы

Фундаментальной проблемой, с которой столкнулись все студенты, оказалась разработка собственной темы. К этому они определенно не привыкли. Преподаватели были открыты для самых различных предложений, но предупреждали студентов, что идеи должны были быть связаны хотя бы с двумя текстами, обсуждавшимися в течение курса. Таким образом предполагалось, что темой будет собственное рассуждение, связанное с прочитанными текстами. Это оказалось одним из труднейших вызовов.

М. Неумение работать с черновиками

Студенты также не привыкли работать над своим эссе, двигаясь от черновика к черновику. И сколько бы преподаватель не предлагал перерабатывать первые черновики, им все равно не удавалось значительно их перестроить. Стоит им достигнуть обозначенного количества слов или страниц, они считают, что работа выполнена. Практически все студенты стремятся написать эссе за один раз.

Речь в статье идёт о первокурсниках, так что вполне очевидно, что огромную роль здесь играет школа, которая вырабатывает у детей соответствующие привычки. Вместе с тем при чтении дискуссий в интернете несложно заметить, что и взрослые люди ведут себя точно так же: не терпят критики, не хотят вникать в прочитанное, предпочитают приятную ложь неприятным фактам.

Гарвардский профессор, на которого ссылается статья, имеет, по-видимому, польское происхождение и занимается в основном историей Холодной войны и международными отношениями в Восточной Европе:

https://sas.utmn.ru/ru/tomasz-blusiewicz/

Возможно, если бы профессор преподавал не в Гарварде, а в каком-нибудь обычном американском вузе, разница между российскими и американскими студентами казалась бы ему не такой яркой.

2. Российские студенты выиграли тем временем очередную олимпиаду:

https://vk.com/wall-189976777_481

Завершается торжественная церемония закрытия Международной олимпиады по астрономии и астрофизике 2020 года. У нас новый рекорд!

ВСЕ члены сборной России завоевали ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ! <…>

По сумме баллов Россия заняла ПЕРВОЕ командное место в неофициальном командном зачёте!

3. Известный анекдот про «Изя напел», теперь, вероятно, станет былью:

https://nplus1.ru/news/2020/10/16/google-song

Google Assistant научился распознавать не только записанные песни, но и напетые или насвистанные. После обработки записи алгоритмами машинного обучения приложение выдает наиболее вероятные песни и указывает вероятность совпадения. Функция доступна в приложении или виджете Google для Android, а также iOS, но только на английском).

Уже много лет для смартфонов разрабатывают программы, которые могут распознавать играющие рядом песни. Реализация алгоритмов варьируется от программы к программе, но в целом их принцип работы заключается в анализе пиков на спектрограмме аудиозаписи, преобразовании этих данных в акустический отпечаток и сравнение его с отпечатками из базы данных.

Поскольку данные сравниваются с базой в сильно сжатом виде, по сути отражающем основную мелодию песни, потенциально такой же способ можно применять и для напетых мелодий. На практике это сложная задача, потому что данные могут быть неполными (человек забыл часть мелодии) и искаженными, а вместо нескольких инструментов при напевании используется лишь один «инструмент».

Несколько лет назад подобную функцию реализовали разработчики приложения SoundHound, а теперь она также появилась в поиске Google — для этого нужно спросить голосового помощника, что за песня сейчас играет.