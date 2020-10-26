 

В России пять человек заболели сибирской язвой

26.10.2020, 19:23, Разное

В селе Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана были зарегистрированы пятеро пациентов с симптомами сибирской язвы, передает Life.ru. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. По предварительной версии люди могли заразиться во время забоя скота. Проводится расследование. Люди, которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением специалистов.



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