В России пять человек заболели сибирской язвой

26.10.2020, 19:23, Разное

В селе Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана были зарегистрированы пятеро пациентов с симптомами сибирской язвы, передает Life.ru. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. По предварительной версии люди могли заразиться во время забоя скота. Проводится расследование. Люди, которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением специалистов.