 

Володин предложил правительству поддержать регионы

26.10.2020, 19:23, Разное

Необходимо продолжить поддержку наименее бюджетообеспеченных регионов, сказал Вячеслав Володин в ходе встречи премьера Михаила Мишустина с руководством Думы.

Спикер предложил подумать над формированием индивидуальных программ поддержки регионов с наиболее сложной ситуацией и убылью населения. Речь идет о поддержке здравоохранения, семей и прочем.

“Предлагаем создать рабочую группу вместе с правительством для того, чтобы изучить ситуацию, затем внести предложения по мерам поддержки, которые касаются ряда наших регионов, которые не могут справиться самостоятельно с этим вызовом”, – обратился Володин к Мишустину.

Также спикер обратил внимание на необходимость модернизации общественного транспорта в регионах с непростой экономической ситуацией. На решение этой проблемы можно направить дополнительные доходы бюджета, считает Володин.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов. Первое чтение состоится 28 октября. Правительство вело активный диалог с профильными комитетами нижней палаты, отметил спикер.



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