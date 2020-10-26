Мнение: Коллапс

26.10.2020, 19:20, Разное

Согласие Кремля на участие Турции в урегулировании нынешнего карабахского обострения говорит лишь о том, что Кремль утратил какие-бы то ни было инструменты и возможности в этом регионе, а потому вынужденно признает фактическое вторжение Турции в зону бывших российских интересов. Теперь это зона совместных политических (и военных) упражнений. Причем не нужно иллюзий – "совместных" в данном случае означает лишь то, что турки пока будут осваиваться, а окончательное решение по выдавливанию России будет принято позже – когда Турция основательно войдет на эту локацию.

По-моему, я чуть ли не с первого дня этой новой войны говорил и писал, что боевые действия – это прикрытие гораздо более серьезных вещей, главная из которых заключается в стремлении Турции изменить свой статус в этом регионе и полноценно войти в него в качестве субъекта политики. Так, в общем-то, и получилось – что говорит об Эрдогане, как о вполне зрелом и умелом политике.

Путинская внешняя политика терпит полный крах. Когда стратегический противник по-хозяйски располагается у твоих границ, да еще и рядом с самыми проблемными регионами – это даже провалом назвать сложно. Это полный коллапс.

С другой стороны, чему удивляться? Внешняя политика не существует сама по себе. Она – проекция внутренней политики, проекция за пределы страны. И если внутри страны Путин с подельниками добивают остатки экономики, социальной сферы, науки, образования, когда страна попросту дичает, нищает и вымирает – то что можно проецировать за наши пределы? Только эту катастрофу, больше нечего.

Уже поэтому крайне удивительно слышать, когда рассказывают о том, что внутри страны – да, Путин слабоват. Есть еще некоторые недочеты. Бояре там обманывают, министры тупые. Наследство Ельцина опять же – все двадцать лет искореняет, искоренить не может. Но вот внешняя политика – это прямо его. Это вот то, ради чего он родился на свет.

Смешно, вот правда. Если ты никто и звать тебя никак в плане создания человеческой жизни для народа внутри страны, то откуда у тебя таланты нести радостную весть и счастье за ее пределами?

Коллапс внешней политики имеет под собой непреложное следствие. Движение в том или ином направлении – это всегда инерция. Так просто встать и развернуться невозможно. И речь здесь даже не о Путине, в конце концов, когда-то он все равно нас покинет, хотя, конечно, хотелось бы побыстрее. Но и "после него" останется тот же тренд, который будет крайне сложно и затратно остановить и уж тем более развернуть – мы так и будем сжиматься, у нас будут отбирать зоны наших интересов, нас в любом случае будут пытаться расчленить и создать свои собственные зоны интересов уже на нашей территории. После Путина нам еще долго предстоит жить в той катастрофе, которую он конструировал все двадцать лет. И вот это – главный вывод, который нужно сделать, и который нужно понять.