 

Совратившего девять девочек педофила осудили в Ивановской области

26.10.2020, 19:08, Новости дня

Суд Ивановской области вынес приговор 32-летнему местному жителю, совратившему девять несовершеннолетних.

По данным следствия, в период с 10 мая 2017 года по 23 января 2019 года мужчина вел с девочками в социальной сети переписку на сексуальные темы, склоняя их к съемкам фотографий и видеозаписей порнографического содержания, сообщается на сайте следственного управления СК Ивановской области.

Педофил получил семь лет заключения в колонии строгого режима. Ему также запрещено в течение 15 лет заниматься педагогической и другой профессиональной деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.

Ранее СК добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми.

В июле шестилетняя девочка отбилась от педофила в Омске.



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