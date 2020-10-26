Совратившего девять девочек педофила осудили в Ивановской области
26.10.2020, 19:08, Новости дня
Суд Ивановской области вынес приговор 32-летнему местному жителю, совратившему девять несовершеннолетних.
По данным следствия, в период с 10 мая 2017 года по 23 января 2019 года мужчина вел с девочками в социальной сети переписку на сексуальные темы, склоняя их к съемкам фотографий и видеозаписей порнографического содержания, сообщается на сайте следственного управления СК Ивановской области.
Педофил получил семь лет заключения в колонии строгого режима. Ему также запрещено в течение 15 лет заниматься педагогической и другой профессиональной деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.
Ранее СК добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми.
В июле шестилетняя девочка отбилась от педофила в Омске.
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