Суд не стал арестовывать актрису Дрожжину

26.10.2020, 19:08, Новости дня

Хамовнический суд Москвы отказался арестовать актрису Наталью Дрожжину по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова, сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

«Суд отклонил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий», – цитирует РИА «Новости» Сохадзе.

Отмечается, что актрисе запрещено посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.

Вместе с ней по делу проходит ее муж юрист Юрий Цивин, ходатайство в отношении которого в настоящий момент рассматривает суд.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест.

Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

«Единая Россия» объявила о намерении приостановить членство Дрожжиной в партии на время судебного разбирательства.

Алексей Баталов – народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. На протяжении нескольких десятилетий преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Он умер 15 июня 2017 года.