 

Путин поручил оценить эффективность работы медорганизаций по профилактике абортов

26.10.2020, 19:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой Госсовета оценить эффективность работы медорганизаций по профилактике абортов.

«Совместно с рабочей группой Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика» провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов (включая оказание правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата) и разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы, в том числе обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 1 мая 2021 года.

Ранее Путин заявил, что число абортов в РФ в 2019 году сократилось примерно на 100 тыс. по сравнению с 2018 годом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Организаторы Игр в Токио заявили о готовности провести Олимпиаду в условиях пандемии

16.08 / “Вверяю белорусов защите Богородицы”: Папа Франциск призвал Беларусь к диалогу

17.09 / Польша отреагировала на решение Лукашенко по границе

03.09 / Власти Германии сообщили об отравлении Навального «Новичком»

15.07 / Тбилиси разъяснил Киеву статус Саакашвили

21.10 / Стали известны подробности оставления матерью ребенка бездомным в Москве

02.07 / Мировые рынки: подъем на фоне успехов в работе над вакциной от COVID-19

20.09 / Большинство компаний в РФ заявили о планах оставить удаленку

10.08 / Британия осудила попытки подавить протесты после выборов в Белоруссии

02.08 / “Начнем с Будапештского меморандума”. Кравчук рассказал о первоочередных шагах на переговорах по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска