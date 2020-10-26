Путин поручил оценить эффективность работы медорганизаций по профилактике абортов

26.10.2020, 19:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой Госсовета оценить эффективность работы медорганизаций по профилактике абортов.

«Совместно с рабочей группой Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика» провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов (включая оказание правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата) и разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы, в том числе обеспечить взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания и усиление финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 1 мая 2021 года.

Ранее Путин заявил, что число абортов в РФ в 2019 году сократилось примерно на 100 тыс. по сравнению с 2018 годом.