 

КПРФ договорилась о покупке Либертарианской партии России

26.10.2020, 19:02, Разное

Пресс-служба КПРФ недавно заявила об успешном окончании переговоров между Геннадием Зюгановым и Андреем Бойко по поводу покупки коммунистами Либертарианской партии России. Сумма договора пока не озвучивалась, однако, как сообщается, обе стороны были удовлетворены условиями, по которым незарегистрированная партия ЛПР в скором времени будет в подчинении у коммунистической, но «без изменений политического курса».

«Либертарианство является чем-то больше молодёжным на сегодня и, несмотря на все отличия от заветов коммунистической партии, общего в наших партиях гораздо больше. Не зря либертарианство называют Американским комсомолом. Они, как и мы, также гордятся победой над фашисткой гадиной и отдают дань погибшим от гитлеровских рук евреям и всех других. Всё тоже самое, только более молодёжное», — сказал лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов.

«Да мы сами не понимаем, зачем мы нужны коммунистам, но купили они нас за евро», — прокомментировал сделку Андрей Бойко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Первых нет и отстающих: кто выиграет гонку за вакциной от COVID-19?

04.10 / Зачем умерла Софья? – Личное мнение

08.08 / “Прощание славянки”

24.10 / Русскоязычные СМИ Грузии

11.10 / “Вспоминаю нас сегодня”: Анна Исаева поделилась архивным снимком в память о Юлии Началовой

16.07 / Телесваха Роза Сябитова пострадала от плохих поставщиков заборов

17.10 / Компактный флагман Sony Xperia 5 II прибыл в Европу раньше ожидаемого

22.08 / Мнение: Безумная Белоруссия

01.10 / «Еще повоюем»

27.09 / Владимир Конкин перед смертью дочери заявил, что у него все прекрасно в жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска