КПРФ договорилась о покупке Либертарианской партии России

26.10.2020, 19:02, Разное

Пресс-служба КПРФ недавно заявила об успешном окончании переговоров между Геннадием Зюгановым и Андреем Бойко по поводу покупки коммунистами Либертарианской партии России. Сумма договора пока не озвучивалась, однако, как сообщается, обе стороны были удовлетворены условиями, по которым незарегистрированная партия ЛПР в скором времени будет в подчинении у коммунистической, но «без изменений политического курса».

«Либертарианство является чем-то больше молодёжным на сегодня и, несмотря на все отличия от заветов коммунистической партии, общего в наших партиях гораздо больше. Не зря либертарианство называют Американским комсомолом. Они, как и мы, также гордятся победой над фашисткой гадиной и отдают дань погибшим от гитлеровских рук евреям и всех других. Всё тоже самое, только более молодёжное», — сказал лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов.

«Да мы сами не понимаем, зачем мы нужны коммунистам, но купили они нас за евро», — прокомментировал сделку Андрей Бойко.