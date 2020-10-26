Серийный гиперкар Mercedes-AMG One получит 1200-сильную установку

26.10.2020, 19:00, Новости дня

Появились данные о новом флагманском гиперкаре Mercedes-AMG One.

Данная модель получит суммарную мощность 1200 л.с. Указывается, что разработчики уже завершают этап строительства данной модели, которая приводится в движение за счет 1,6-литрового бензинового мотора и трех электрических агрегатов. Серийный гибридный гиперкар имеет серьезные отличия от прототипа, продемонстрированного ранее. Разработчики применили улучшенную систему выхлопа с четырьмя трубками.

Кроме того, новая модель обладает аэродинамическим обвесом и современной шумоизоляцией для избавления от посторонних шумок. Всего выпустят 250 гиперкаров, которые уже полностью распроданы. Стоимость одной модели Mercedes-AMG One составляет около 2,5 миллионов евро.