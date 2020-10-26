 

Серийный гиперкар Mercedes-AMG One получит 1200-сильную установку

26.10.2020, 19:00, Новости дня

Появились данные о новом флагманском гиперкаре Mercedes-AMG One.

Данная модель получит суммарную мощность 1200 л.с. Указывается, что разработчики уже завершают этап строительства данной модели, которая приводится в движение за счет 1,6-литрового бензинового мотора и трех электрических агрегатов. Серийный гибридный гиперкар имеет серьезные отличия от прототипа, продемонстрированного ранее. Разработчики применили улучшенную систему выхлопа с четырьмя трубками.

Кроме того, новая модель обладает аэродинамическим обвесом и современной шумоизоляцией для избавления от посторонних шумок. Всего выпустят 250 гиперкаров, которые уже полностью распроданы. Стоимость одной модели Mercedes-AMG One составляет около 2,5 миллионов евро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В ООН пошутили по поводу розыгрыша российских пранкеров от имени генсека

08.07 / Эксперты ВОЗ едут в Китай искать источник происхождения коронавируса

23.10 / В нескольких районах Греции ввели комендантский час из-за COVID-19

09.07 / Польша ввела режим киберугрозы

07.08 / Во Львове активистка облилась бензином и пыталась себя поджечь

19.10 / В Конгрессе США призвали выгнать Турцию из НАТО

21.10 / В РФ снизилось число безработных

26.08 / Зеленский мог знать о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер” с марта – координатор

06.10 / На МКС сработал датчик дыма

02.07 / Оппозиция в Новосибирске признала легитимность голосования по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска