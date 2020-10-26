В Испании найдены скелеты африканских крокодилов

26.10.2020, 19:00, Новости дня

Палеонтологи из Испании, исследовавшие территорию стоянки древних людей в Вента-дель-Моро (Валенсия), неожиданно для себя обнаружили останки африканских крокодилов.

Данная находка подтверждает тот факт, что животный мир в древние времена был более разнообразен, а вымирание и вытеснение видов началось вовсе не тогда, когда человек создал тяжелую промышленность и начал загрязнять атмосферу.

Рептилии принадлежали к виду африканских крокодилов, уточняют ученые. Найдено два скелета огромных особей, живших на данной территории в период позднего миоцена. Не исключено, что в Испанию они попали из Африки, преодолев вплавь морской пролив, отмечают эксперты. Ведь по суше добираться было бы слишком долго. Кстати, современные крокодилы способны плыть со скоростью до 32 км/ч.