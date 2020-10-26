Названы категории людей, у которых роботы не отнимут работу

26.10.2020, 19:00, Новости дня

Массовая роботизация и автоматизация, которая сейчас проходит во многих сферах человеческой деятельности, очевидно, оставит без работы многих людей. Многих, но не всех. Известный в Японии профессор Тама Хироши Тасака сообщил, кому не следует опасаться технического прогресса.

По мнению исследователя, без работы могут остаться как те, у кого нет хороших профессиональных навыков и кто занят простым трудом, так и те, чья работа считается интеллектуальной.

Однако роботы и даже искусственный интеллект никогда не смогут заменить сотрудников предприятий и учреждений, труд которых связан с творчеством. Кроме того, останутся управленцы и специалисты в области ИТ. Представителям этих трех категорий не стоит беспокоиться о будущем, утверждает профессор.