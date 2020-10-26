 

Мать Любови Успенской забили до смерти кирпичом по лицу в поезде

26.10.2020, 18:53, Разное

Стали известны обстоятельства смерти матери популярной российской певицы Любови Успенской. Недавно артистке рассказали, что она скончалась, поскольку ее убили в подъезде, забив кирпичом.
Королева отечественного шансона обратилась за помощью к друзьям из Киева, чтобы те исследовали все кладбища. Оказалось, что ни на одном из них нет могилы Елены Чайки. В то же время Успенская уверена, что родительницы нет в живых.

Родственники изначально рассказывала, что матери Успенской не стало в роддоме из-за халатности врачей. Медики в тот день не услышали криков пациентки. Женщины, которые присутствовали в соседних палатах, думали, что она рожает. Когда врачи пришли на обход, мать Успенской буквально истекла кровью.

Сейчас королева отечественного шансона переживает непростой период. Ее единственная дочь Татьяна Плаксина отвернулась от нее. Артистка считает, что поведение наследниц изменилось из-за употребления запрещенного напитка.



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