Тата Бондарчук поделилась фотографиями своего свадебного платья

26.10.2020, 18:45, Разное

На днях в российских СМИ появились сообщения о том, что Тата Бондарчук, сооснователь актерского агентства Art Pictures Junior, вышла замуж за кинопродюсера Филиппа Фролова. Одна из ее подруг, присутствовавшая на празднике, показала в Instagram-историях несколько кадров, однако сама Тата предпочла это событие на собственной странице не освещать. Несколько минут назад экс-невестка Федора и Светланы Бондарчук все же выложила свой свадебный образ, тем самым лично подтвердив новый статус.

Примерка в @edem.official как отдельный вид искусства. Спасибо за платье мечты, за ваш труд, за ваши волшебные руки и чуткость… Вы превзошли мои желания, – подписала снимки Тата.

В официальном аккаунте бренда EDEM Couture также появилось несколько кадров с примерки.

Как долго встречается пара, неизвестно, но, судя по соцсетям, знакомы Тата и Филипп не первый год.

Когда в июле стало известно о романе пары, подписчики Бондарчук тут же решили удостовериться, в разводе ли она, на что Тата в Instagram-опросе ответила – “да”. По данным СМИ, Тата и Сергей Бондарчук развелись в конце 2019 года – заявление подавала девушка, не огласив общественности истинную причину такого решения.

О том, какая Тата жена, говорят факты: моя одежда всегда выстирана и выглажена, стол всегда накрыт, дома я чувствую уют и теплоту. Это важно, но куда важнее, что Тата – моя боевая подруга. До встречи с ней я был достаточно закрытым человеком, никогда ни с кем не говорил о своих внутренних переживаниях и даже в семье “партизанил”. Из-за этого в моей жизни было много проблем, и я это даже не до конца осознавал. С появлением в моей жизни Таты многие проблемы решились, и больше я к ним не возвращался. Тата – из тех женщин, которые тоже могут и плечо подставить, и спину прикрыть. И о самом сокровенном я по-прежнему говорю только с ней,

– рассказывал Сергей о Тате в интервью HELLO! в 2015 году. Они прожили вместе 7 лет, в браке родилось две дочери – Маргарита и Вера. Споров по поводу раздела имущества и опеки у них не возникло.

Сергей и Тата Бондарчук