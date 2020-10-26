Звезда “Ривердейла” Коул Спроус спровоцировал слухи о романе с моделью Рейной Силва

26.10.2020, 18:45, Разное

Стоило Коулу Спроусу расстаться с коллегой по сериалу “Ривердейл” Лили Рейнхарт, как мировые СМИ приковали еще более пристальное внимание к его личной жизни. Актера несколько раз видели в компании разных девушек, но дальнейшего развития эти слухи не получили. Вчера же Коула заметили на улицах Ванкувера с моделью Рейной Силва: папарацци удалось заснять их объятия. Но утверждать, что у знаменитостей роман, пока преждевременно. Очевидцы сообщают, что вчера Рейна праздновала день рождения и они встретились с Коулом, чтобы пообедать.

Коул Спроус Рейна Силва

Как именно познакомились Коул и Рейна, пока доподлинно неизвестно, но можно предположить, что произошло это за работой. Помимо актерства, Коул также любит искусство фотографии и развивается в этой области. Знаменитость проводит время от времени профессиональные фотосессии, и вот пару недель назад в его Instagram появился снимок с участием Рейны. Тогда он был интересен подписчикам только с художественной точки зрения, теперь же – приобрел новый смысл.

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Публикация от Cole Sprouse (@colesprouse)10 Окт 2020 в 4:32 PDT

Напомним, самым известным романом Коула Спроуса были отношения с Лили Рейнхарт – они начали встречаться в 2018 году, познакомившись на съемочной площадке сериала “Ривердейл”. Летом 2019 года в прессе ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла. В апреле этого года появилась информация о том, что Спроус изменил своей девушке с Кайей Гербер, что в итоге оказалось выдумкой. Актеры такую шумиху вокруг своих отношений не только не поддержали, а резко раскритиковали. Лили, например, написала гневное письмо в Twitter, назвав эту социальную сеть “токсичной”. Прошел месяц, и сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались, однако совместных фото пары с тех пор не появлялось. В конце августа все же появился первый официальный комментарий по этому поводу.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт