 

Мишустин поблагодарил депутатов за работу над бюджетом

26.10.2020, 18:43, Разное

Правительство и Дума завершают работу над так называемым нулевым чтением бюджета. Он поблагодарил депутатов за конструктивный подход и предложения, которые прозвучали в ходе обсуждений с участием представителей кабмина.

В ходе дальнейшей работы нужно добиться того, чтобы бюджетные средства были использованы максимально эффективно, сказал Мишустин в ходе встречи с руководством нижней палаты и думских фракций.

В условиях пандемии коронавируса проект бюджета получился “напряженным”, в нем есть дефицит, отметил глава правительства. Он подчеркнул, что в первую очередь бюджет направлен на поддержку граждан.

“На это нацелены все наши ресурсы, национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте”, – сказал премьер-министр.

Фракции Госдумы в целом поддерживают проект нового бюджета, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. “Все предыдущее время все профильные комитеты ГД, фракции изучали проект закона о бюджете. И необходимо отметить, что правительство по каждому профильному комитету, по каждой госпрограмме вело диалог, – сказал он.

Напомним, что правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Первое чтение запланировано на 29 октября.



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