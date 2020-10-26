Власти Белоруссии пообещали пресекать агрессивные акции студентов

26.10.2020, 18:10, Новости дня

Студенческие акции, приобретающие неприкрытые формы агрессии, будут пресекаться правовыми мерами, сообщил министр образования Белоруссии Игорь Карпенко.

«Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер», – передает слова Карпенко «БелТА».

Он подчеркнул, что у каждого есть гражданская позиция. «Но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо». «Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства», – сказал министр.

По словам Карпенко, учебный процесс во всех учреждениях образования республики идет в штатном режиме, несмотря на призывы к забастовкам. «Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов», – отметил он.

Между тем минздрав республики опроверг сообщения о гибели студента в Минске в ходе протестных акций. «Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети интернет, о гибели студента БНТУ от пулевого ранения является фейком. Согласно оперативной сводке Минздрава, такой житель в учреждения здравоохранения не поступал», – передает заявление ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что всего «за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них пять были госпитализированы».

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В выходные в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.

В понедельник более сотни студентов в Минске, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке, прошли от здания Белорусского госуниверситета (БГУ) на центральную площадь Независимости, где собрались участники «Марша пенсионеров».