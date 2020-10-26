В Дагестане зарегистрировано пять случаев сибирской язвы

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26.10.2020, 18:10, Новости дня

В дагестанском селе Какамахи зарегистрировали пять случаев заболевания сибирской язвой, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Всех госпитализировали в перепрофилированное под инфекционку отделение Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района.

«Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В минздраве предположили, что заражение произошло на скотобойне либо при разделывании мяса. Медработники также установили круг контактировавших с заболевшими лиц, всего оказалось 14 человек. За ними установлено наблюдение в течение восьми дней.

Напомним, в августе в Одесской области подтвердили случай сибирской язвы. При проведении эпидрасследования установили, что у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. В минздраве Украины напомнили, что «сибирка» не передается от человека к человеку. Заболевший человек занимался скупкой животных для последующей перепродажи.



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