 

В Белоруссии оценили ситуацию на предприятиях

26.10.2020, 18:08, Новости дня

Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба промышленным предприятиям Белоруссии, сообщил министр промышленности страны Петр Пархомчик.

«Абсолютно нет. Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю», – передает Sputnik Беларусь его слова.

Пархомчик добавил, что предприятия министерства промышленности работают в штатном режиме, несмотря на «определенные волнения». Кроме того, по его словам, с учетом призывов к забастовкам в некоторых Telegram-каналах и чатах руководители предприятий перед выходными провели беседы с коллективами, поэтому был усилен пропускной режим на предприятиях.

«Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности», – добавил министр.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В выходные в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.



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