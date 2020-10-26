Греция назвала Турцию «турагентом» для боевиков

26.10.2020, 18:08, Новости дня

Глава МИД Греции Никос Дендиас на переговорах в Афинах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность негативной ролью, которую играет Турция в Сирии, и тем, что она «стала «турагентом» для боевиков.

«Я выразил свою обеспокоенность той негативной ролью, которую играет Турция в Сирии, подрывая достигнутые успехи. Также тем, что Турция стала турагентом для джихадистов, которые направляются на разные фронты», – цитирует РИА «Новости» Дендиаса.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудит с греческой стороной актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия. Также внимание будет уделено ситуации в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе. В свою очередь Дендиас выразил надежду, что с визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 26 октября в Афины удастся добиться перезапуска отношений между двумя странами.

Напомним, в марте Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией. В октябре правительство Греции решило достроить стену вдоль своей северо-восточной границы с Турцией из опасений, что со стороны мигрантов могут последовать попытки массового ее пересечения. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Приоритетной задачей теперь является восстановление экономики региона.