 

FAZ – пандемия грозит обанкротить лондонское метро

26.10.2020, 18:05, Новости дня

Лондонское метро пребывает в глубоком кризисе, пишет Frankfurter Allgemeine. С момента начала пандемии коронавируса, подземка столкнулась с резким сокращением пассажиропотока, что, в свою очередь, привело к огромному дефициту бюджета. Требуемый пакет помощи составляет £5,7 млрд, однако переговоры о его принятии пока идут сложно.


Reuters

Легендарное лондонское метро, которым пользуются миллионы жителей британской столицы и туристов, находится в одном из глубочайших кризисов в своей истории, пишет Frankfurter Allgemeine.

Коммунальной организации Transport for London (TfL), управляющей работой метро, автобусов и трамваев, грозит банкротство, пишет издание. Руководство организации требует пакет помощи в размере £5,7 млрд.

С момента начала пандемии коронавируса число пассажиров в лондонском метро резко упало, отмечает Frankfurter Allgemeine. В апреле пассажиропоток снизился на 90%. На данный момент среднее количество пассажиров в метро составляет 1,5 миллионов человек в день (до пандемии этот показатель составлял 5 миллионов человек в день).

Дефицит TfL в этом году исчисляется миллиардами, пишет издание. Доходы резко упали, при том, что уровень расходов почти не изменился. В частности, необходимо оплачивать труд 27 тыс сотрудников. В мае организация получила помощь в размере £1,6 млрд, однако на этих выходных данные средства закончились. Между тем, переговоры о новом пакете помощи между правительством Великобритании и мэрией Лондона протекают трудно.

Британский премьер Борис Джонсон обвинил в сложившейся ситуации нынешнего мэра Лондона Садика Хана. По мнению Джонсона, Хан «взорвал финансы TfL», приняв «безответственный» пакет мер. Действия Хана также раскритиковал консервативный кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли, заявивший, что нынешний мэр практически позволил TfL обанкротиться и вывесил над всем городом знак «закрыто».

Как пишет Frankfurter Allgemeine, если правительство и мэрия Лондона не договорятся об условиях нового пакета помощи, TfL придётся объявить банкротство. Такое развитие событий угрожает нарушить сообщение лондонского подземного и наземного транспорта. Издание отмечает, что временное прекращение работы общественного транспорта станет для Лондона настоящим кошмаром, поэтому вероятность такого сценария невелика. 



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