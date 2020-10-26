Мнение: Ирак – “кто есть кто”. Часть II

26.10.2020, 18:00, Разное

Новая политическая система была введена в Ираке после свержения Саддама Хусейна в 2003 г. Согласно новой конституции, одобренной 15 октября 2005 гб на референдуме, Ирак является исламской демократической федеративной республикой, состоящей из 18 мухафаз. Автономный регион Курдистан является частью Федеративной Республики Ирак и состоит из трех северных мухафаз: Духок, Эрбиль и ас-Суламания.

Статья 114 Конституции оставляет возможность для образования дополнительных автономных округов.

Бахаи.

Бахаи – последователи монотеистической веры, основанной в ИРИ 19 века. В настоящее время считается, что в Ираке осталось лишь небольшое их число. Вера бахаи сосредоточена на единстве бога и единстве человечества, и они признают ценность всех основных мировых религий, веря в них прогрессивным откровениям божественной истины. Бахаи избегают участия в партийной политике, которую они считают противоречащей ценностям единства и братства их религии. Некоторые мусульманские лидеры считают бахаи отступниками от Ислама.

Община бахаи в Ираке была основана в 1931 г, и в монархический период бахаи были признаны религиозной общиной. Однако подъем партии Баас привел к усилению “репрессий” против общины. В 1970 г, был принят Закон № 105, запрещающий веру бахаи, за которым в 1975 г, последовало Правило № 358, изданное Управлением по гражданским делам, запрещающее запись бахаи в качестве религии в графе записей по вероисповеданию. Следовательно, бахаи не могли получить документы, удостоверяющие личность, паспорта или свидетельства о рождении, смерти и браке, если они не делали ложных заявлений о своих религиозных убеждениях и не отрицали свою личность.

В 2007 г, МВД Ирака отменило Правило № 358. После этого ряду бахаи удалось получить удостоверения личности с указанием “бахаи” в области религии. Однако Закон № 105 1970 г, не был отменен. Некоторые бахаи боялись указывать свою истинную религию в удостоверениях личности, поскольку это могло подвергнуть их дискриминации в отношениях с государственными чиновниками. После 2007 г, МВД снова прекратило выдачу удостоверений личности бахаи, сославшись на Закон № 105 и Закон о гражданских делах, который запрещает обращение из Ислама и распространяется на тех, кто ранее получил документы, удостоверяющие личность.

Многие бахаи до сих пор не имеют документов, удостоверяющих личность, или имеют удостоверения личности, в которых указано, что они мусульмане. Без документов, удостоверяющих личность, бахаи не могут получить доступ к правам и услугам, связанным с гражданством, таким как образование, владение собственностью и медицинское обслуживание. Большинство браков бахаи официально не регистрируются, поэтому дети от таких браков не могут получить удостоверение личности. Бахаи не пользуются никаким признанием или особыми мерами в соответствии с конституцией Ирака, но они признаны религиозным меньшинством Министерством по делам религий и пожертвований регионального правительства Курдистана.

Черные иракцы.

Черные иракцы в значительной степени являются потомками мигрантов и рабов из Восточной Африки, чье присутствие в Ираке восходит к 9 веку. По оценкам лидеров сообществ, их число сегодня может составлять от 1,5 до 2 млн человек. Они расположены в основном на юге Ирака, а самая большая община проживает в Басре. Большинство чернокожих иракцев идентифицируют себя как мусульмане-шииты, хотя община также поддерживает некоторые африканские традиции и духовные практики.

Африканское присутствие в Ираке восходит к 9 веку, когда Багдад был столицей процветающего Аббасидского халифата. Именно тогда между восточным побережьем Африки и портовым городом Басра развернулась активная работорговля, которая в той или иной форме продолжалась почти тысячелетие. Некоторые африканские мигранты также приехали в регион в качестве моряков или рабочих. Рабы работали в сельском хозяйстве, слугами в домах аристократических семей, а иногда и солдатами. Первоначально многим была поставлена ​​трудная задача превратить солончаки в сельскохозяйственные угодья с помощью ручного труда. Напряженный характер этой работы способствовал вспышке восстания Зандж в Басре в 869 г, которое длилось почти 15 лет. Сообщается, что в восстании участвовало полмиллиона рабов, и в результате была создана самоуправляемая столица.

Рабство официально закончилась в 19 веке, хотя африканцы, очевидно, продолжали использоваться в качестве домашней прислуги в богатых домохозяйств. Более того, наследие рабства способствовало давней модели маргинализации и дискриминации в отношении иракцев африканского происхождения. Сообщество так и не сформировало образованный класс, и чернокожие иракцы не поднялись на руководящие посты в стране, хотя членство в партии Баас, как сообщается, обеспечило некоторым доступ к государственной должности в эпоху Саддама Хусейна. Многие зарабатывали себе на жизнь как музыканты, и их приглашали выступать на свадьбах и других торжествах на юге Ирака.

После падения Саддама Хусейна в 2003 г, “черные иракцы” впервые начали организовываться и развивать политическое сознание. Свободное иракское движение, первая политическая ассоциация, защищающая права чернокожих иракцев, было основано в 2007 г. Вдохновленные избранием Барака Обамы, многие чернокожие иракцы начали выступать за прекращение дискриминации и большую роль в иракской политике. Несколько членов движения баллотировались на провинциальных выборах 2010 г, в Басре, но никто не был избран. В 2013 г, после выборов в местные советы, в центре Басры был убит основатель Свободного движения Ирака Джалал Тияб. Как сообщается, по факту расследования не было возбуждено официального расследования, и убийца не был привлечен к ответственности. Убийство Джалала Тияба нанесло серьезный удар по политической активности чернокожих иракцев, и меньшинство по-прежнему недопредставлено в политике и других аспектах общественной жизни. В отличие от других сообществ, чернокожие иракцы не имеют парламентской квоты или какого-либо официального признания в качестве меньшинства. В Багдаде нет особого желания изменить эту реальность, поскольку “черные иракцы” являются мусульманами и не считаются нуждающимися в позитивных мерах.

“Черные иракцы” продолжают сталкиваться с систематической дискриминацией и маргинализацией. Их постоянно называют “абд” (рабами), и их общины страдают от непропорционально высокого уровня неграмотности и безработицы. Сообщество не сформировало профессиональный класс, и ни один чернокожий иракец не занимает высокий пост в правительстве. Многие не могут найти работу, кроме как в качестве разнорабочих или домашних работников. Тех, кто зарабатывает на жизнь музыкой и танцами, угрожают их средствам к существованию жесткие исламистские группы, которые приобрели известность после 2003 г, и не одобряют такую ​​деятельность.

Кварталы, населенные чернокожими иракцами, особенно р-н Аль-Зубейр в Басре, характеризуются крайней нищетой и запущенностью. Многие чернокожие иракцы живут в однокомнатных домах из сырцового кирпича, в которых иногда проживает 15 и более человек. Многие из их р-в также не имеют чистой воды и надлежащих канализационных сетей, а также подвержены перебоям в электроэнергии. У некоторых чернокожих иракцев нет документов о гражданстве по причинам, связанным с историей рабства, и поэтому они не могут получить доступ к государственным услугам.

Рома – “кавлия”

Рома, которых в Ираке иногда называют кавлия, насчитывают от 50 000 до 200 000 и живут в основном в изолированных деревнях на юге Ирака, главным образом в мухафазе Аль-Кадисия, а также на окраинах Багдада, Басры и Мосула. Хотя большинство цыган являются мусульманами-шиитами или суннитами, они становятся мишенью исламских ополченцев из-за того, что они традиционно занимаются развлечениями.

Рома – потомки мигрантов из Индии, прибывших в Ирак более тысячи лет назад. Они известны тем, что работают артистами, музыкантами и танцорами. При Саддаме Хусейне многие рома зарабатывали на жизнь тем, что развлекали официальных лиц партии Баас. Ассоциация рома с “аморальными” действиями является источником стигматизации для всего сообщества, даже для тех, кто не участвует в такой практике.

После падения Саддама Хусейна цыгане стали мишенью недавно усиленных исламистских формирований. В 2004 г, шиитское ополчение “Армия Махди” напало на деревню рома, превратив ее в руины и изгнав жителей. Сотни семей рома были также перемещены из р-на Камалия в Багдаде, который консервативные элементы считали печально известным р-м развлечений. С тех пор многие рома покинули Ирак в поисках большей безопасности в Иордании и Персидском заливе.

Условия жизни в деревнях рома в центральном и южном Ираке крайне плохие. Правительство не предприняло никаких усилий по восстановлению базовой инфраструктуры, поврежденной в результате нападений боевиков. Многие рома живут в глиняных домиках без окон, у них нет электричества, чистой воды, здравоохранения и даже адекватного питания. Они также отрезаны от государственных программ социального обеспечения, и у многих нет документов о гражданстве.

Цыгане также являются несоразмерно безработными по сравнению со средним показателем по стране из-за негативного социального восприятия своего сообщества. Рома подвергаются остракизму со стороны общества в целом, и члены сообщества сообщают, что владельцы магазинов даже не продают товары покупателям-рома. Когда они могут найти работу, она часто бывает нерегулярной или временной. Женщины рома часто рассматриваются как объект сексуального удовольствия, что подвергает их риску сексуального насилия. Проституция в Ираке запрещена законом, а это означает, что с женщинами, которые, как считается, занимаются подобной практикой, скорее всего, будут плохо обращаться со стороны силовиков.

Какаи.

Какаи, также известные как Ахл-э Хакк или Ярсан, по оценкам членов общины, насчитывают от 110 000 до 200 000 жителей Ирака, в основном проживающих к юго-востоку от Киркука и на равнинах Найнава около Дакука и Хамдании, а другие также базируются в Дияла, Эрбиль и Сулеймания. Обычно они считаются курдами по этнической принадлежности, говорящими на диалекте, известном как “мачо”, хотя есть также некоторые арабоязычные общины. Они являются последователями синкретической религии, которая восходит к 14 веку в западном ИРИ и содержит элементы зороастризма и шиитского Ислама. Тем не менее, их различные практики и верования привели к некоторым преследованиям. В результате Какаи скрывают свою веру.

В период Османской Империи и вплоть до монархического периода какаи занимали влиятельные позиции в Ираке и были богатыми землевладельцами в мухафазе Киркук.

В контексте конфликта Баас с курдами некоторые какаи поддерживали курдское дело, в то время как другие оставались нейтральными или даже поддерживали правительство. В результате проводимой Садамом политики арабизации многие какаи были изгнаны со своих земель и перемещены в Сулейманию, Эрбиль или южный Ирак. Правительство также разрушило деревни Какаи вдоль иранской границы, чтобы создать зону безопасности. Сотни какаи, проживавшие в Киркуке, были сосланы в ИРИ, потеряв при этом свое гражданство.

После подъема ИГИЛ в 2014 г, религиозная принадлежность какаи сделала их, как и другие меньшинства, явной целью для группы боевиков. Когда организация ИГИЛ начала свое наступление на север Ирака, большинство какаи, проживавших в деревнях к востоку от Мосула, бежали в Эрбиль. ИГИЛ опубликовало заявления, в которых угрожала какаи смертью, если они не обратятся в Ислам. Несколько деревень были захвачены ИГИЛ, а группа боевиков также разрушила святыни Какаи в р-не Аль-Хамдания на равнинах Найнавы. В ответ какаи сформировали свои собственные ВС, и один контингент из 600 человек был включен в курдскую пешмергу. В сентябре 2016 г, боевики организации ИГИЛ взорвали село Какаи в р-не Туз-Хармату, взорвав заминированный автомобиль, в результате чего погибло не менее шести человек.

Разногласия внутри общины какаи по поводу того, являются ли они сектой Ислама или независимой религиозной группой, не позволяют этой группе укрепить свою роль в политической жизни. В Конституции 2005 г, не упоминается религия какаи. Без официального признания какаи не могут зарегистрировать свою религию в своих удостоверениях личности и записаны как мусульмане. Однако некоторые какаи предпочитают этот вариант, поскольку он защищает их от дискриминации. Тем не менее, за последние годы сообщество добилось определенных успехов. В 2015 г, Министерство по делам религий и пожертвований регионального правительства Курдистана впервые признало религию какаи, и теперь меньшинство имеет зарезервированное место в совете мухафазы Халабджа.

Какаи продолжают сталкиваться с дискриминацией из-за их плохо понимаемой религиозной принадлежности, а также подвергались угрозам, похищениям, убийствам и бойкоту их бизнеса. Мужчин какаи легко отличить по характерным выпуклым усам, что делает их более уязвимыми для преследований и дискриминации.

Фейли Курдс.

Курды-фейли – это этническая группа, исторически населявшая обе стороны горного хребта Загрос вдоль иракско-иранской границы, и их можно рассматривать как трансграничное население. Сегодня примерно 1,5 млн курдов-фейли в Ираке проживают в основном в Багдаде, а также в восточных частях мухафаз Дияла, Васит, Миссан и Басра. Значительное население также можно найти в автономном регионе Курдистан. Они говорят на особом диалекте курдского, который является субдиалектом лури. В отличие от большинства курдов, которые, как правило, являются мусульманами-суннитами, придерживающимися шафиитской школы Ислама, курды-фейли являются мусульманами-шиитами. Их двойная шиитская и курдская идентичность исторически подвергала их стигматизации и преследованиям, наиболее известным в 1970-х и 1980-х гг при Баас.

Армяне.

В Ираке существует община армян, большинство из которых происходят от беженцев из Урумии и восточной Анатолии, бежавших от геноцида армян 1915-18 гu. Они христиане – как католики, так и православные. Армяне живут в основном в Багдаде, с некоторым присутствием также вокруг Мосула (до наступления ИГИЛ) и Киркука на севере, а также церкви в Басре (закрыта). После подъема ИГИЛ многие были перемещены из этих городов в Иракский Курдистан. Армяне в целом стремятся избежать внимания, но они остаются привязанными к своей стране и будут считать себя частью Ирака. Этнически отличные от остального населения, они культурно иракцы.

Как христиане, армяне также стали жертвами недавнего восстания экстремистских сил ИГИЛ. После наступления группы в 2014 г, многие армянские деревни в Северном Ираке опасались нападения. В ответ армянская деревня Хореск к западу от Дахука создала собственные вооруженные силы для защиты от ИГИЛ.

Многие перемещенные армяне поселились в относительно более безопасном регионе Иракского Курдистана в последние годы. Конституция Курдистана признает армян в качестве этнической составляющей, предоставляет право на образование на родном языке на армянском языке и резервирует одно место в парламенте для армян. В р-не есть как минимум две армянские школы и пять церквей.

Халдеи.

Халдеи отделились от Ассирийской Древней Церкви Востока в результате длительных династических конфликтов, чтобы стать полностью объединенными с Римом в 1778 г. В то время как ассирийцы обычно настаивают на своем этническом отличии от арабов, многие халдеи, как правило, ассимилировались с арабами. Имена и титулы их духовного главы “Патриарх Вавилон” восходят к доисламскому Ираку. Халдеи также очень похожи по своим обрядам на остальную часть Ассирийской церкви, но одним из основных отличий является их принадлежность к католической церкви и Папе, а не к православному патриарху или главе церкви.

До 1950-х гг равнина Мосула всегда была центром халдейской жизни. Как и ассирийцы, с 1933 г, многие двинулись на юг. Если в 1932 г, 70% иракских христиан жили в Мосуле и его окрестностях, то к 1957 г, там осталось только 47%. Дальнейшее сокращение произошло после переворота Баас 1963 г, когда многие христиане, которые поддерживали Касима или Коммунистическую партию, бежали от Баас. К 1979 г, считалось, что половина христиан Ирака проживала в Багдаде, что составляло 14% населения города.

С 1972 г, Баас признал культурные права иракских христиан сирийского обряда. Многие халдеи, особенно Тарик Азиз, поднялись до высшего командования в Баас и армии, в то время как другие служили в президентском дворце. Однако некоторые халдеи на севере поддерживали курдское национальное движение.

Многие из халдейских семей, перемещенных в результате наступления ИГИЛ, сейчас живут в Басре или Иракском Курдистане, где они, как и другие перемещенные меньшинства, сталкиваются с трудностями при поиске работы и ограничениями на их политическую деятельность. В Багдаде халдейские христиане постоянно сталкиваются с дискриминацией, преследованиями со стороны ополченцев, похищениями и нападениями. Многие из тех, кто покинул Багдад, сообщили, что их дома были незаконно захвачены, а права собственности были изменены в их отсутствие. В результате халдейская община в Багдаде продолжает сокращаться.

Курды.

Курды составляют около 15-20% населения Ирака и населяют горы, предгорья и части равнины примерно от Ханикина на юге по дуге до Заху на севере и с форпостом Джабал Синджар на севере. Те, кто к северу от реки Большой Заб, говорят на курдском кирманджи, как и большинство турецких курдов, а те, кто к югу от нее, говорят на сорани и имеют большую близость с иранскими курдами. Большинство из них – шафииты-сунниты, но около 150 000 человек в Багдаде и на юго-востоке были шиитами (фейли), в основном выходцами из лури.

В курдском обществе и политике доминировал трайбализм. Городские или образованные курды взяли на себя политическое лидерство только во второй половине 20 века. Существуют две основные политические партии: Демократическая партия Курдистана (ДПК), возглавляемая кланом Барзани, которая доминирует к северу от Большого Заба и придерживается более традиционных ценностей, и Патриотический союз Курдистана клан Талабани (ПСК), который возглавляется городскими курдами.

Курды представляют собой самое многочисленное неарабское этническое меньшинство. Они составляют подавляющее большинство в мухафазах Аль-Сулеймания, Эрбиль и Дахук. Курды почти наверняка также составляют большинство в богатом нефтью регионе вокруг Киркука.

Согласно статье 4 Конституции, арабский и курдский языки считаются официальными языками государства. Лингвистические меньшинства были обеспокоены тем, что только эти два языка открыто защищались в более ранних проектах конституции – арабский как официальный язык Ирака, а курдский и арабский – в курдском регионе. Это упустило четкую защиту для туркмен Ирака, например, и озабоченность выживанием языка и продолжением их школ. Окончательная конституция устанавливает арабский и курдский языки в качестве официальных языков, но гарантирует в статье 4 право иракцев обучать своих детей на своем родном языке в государственных или частных учебных заведениях.

Шабак.

Шабак – это этническое и языковое меньшинство, проживающее в нескольких деревнях к востоку от Мосула, на равнинах Найнавы, и небольшая группа в самом Мосуле. Большинство шабаков считают себя отдельной этнической группой, не арабской или курдской. Их язык, шабаки, основан на турецком, персидском, курдском и арабском языках. Шабаки живут в Ираке с 1502 г, и сегодня они в основном фермеры. Их община насчитывает около 250 000 человек. Около 70% группы идентифицируют себя как шиитов, а остальные – суннитов, хотя в религиозной практике шабак сочетаются элементы Ислама и местных верований.

Название Шабак происходит от арабского слова “шабака” что означает “переплетение”, что указывает на то, что шабаки состоят из множества разных племен. По политическим причинам иногда возникает соблазн переоценить одну из составляющих Шабаков и заявить, что они арабы, курды или туркмены. В эпоху Хусейна правительство пыталось арабизировать Шабак, чтобы укрепить контроль над богатым нефтью севером. После свержения Хусейна, Шабак на равнинах Найнавы подвергся преследованиям со стороны некоторых курдских активистов. Курды, желавшие распространить земельные претензии на мухафазу Найнава, утверждали, что шабаки действительно были курдами. Кроме того, большинство шиитов Шабак стали жертвами суннитских боевиков. Шабак стали жертвами многих инцидентов крупномасштабного вторжения под руководством США, и в период с 2003 по 2014 гг, по оценкам, было убито 1300 человек. Жители спорных р-в мухафазы Найнава, особенно Мосула, стали жертвами группировок боевиков, пытавшихся спровоцировать вытеснение меньшинств с территории. Многие шабаки, которые когда-то жили в Мосуле, были вынуждены уехать и искать убежища в близлежащих деревнях из-за преследований, убийств и угроз.

Села Шабак на равнинах Найнавы являются частью спорных территорий, долгосрочный статус которых не определен. В то время как региональное правительство Курдистана рассматривает эти регионы как часть расширенного будущего Курдистана, Шабак разделяет их поддержку курдов и правительства Ирака соответственно. Некоторые выступают за преобразование равнины Найнавы в автономную зону для меньшинств. После наступления ИГИЛ многие шабакцы взяли в руки оружие, некоторые из них вошли в состав Пешмерга как полностью шабакская бригада, а другие присоединились к ополчению Куват Сахель Найнава, связанному с Демократической ассамблеей Шабак.

Ни иракская, ни курдская конституции не упоминают шабак как отдельную этническую группу, хотя избирательный закон Ирака резервирует одно место в Совете представителей меньшинства шабак. До наступления ИГИЛ Шабак, живущий на равнинах Найнавы, сообщал о трудностях с доступом к чистой воде, электричеству, жилью, здравоохранению и другим основным услугам. Шабак, проживающий на территории, контролируемой курдами, и на спорных территориях сообщил о сильном давлении в поддержку политических целей курдов. Поскольку курды не признают шабакцев в качестве отдельной этнической группы, шабакский язык не преподается в школах и находится под угрозой исчезновения.