Ученые рассказали о пользе картофеля при диабете 2 типа

26.10.2020, 17:53, Разное

Исследователи из Австралийского католического университета в Мельбурне обнаружили пользу употребления картофеля для людей с диабетом 2 типа. С помощью этого овоща такие пациенты смогут поддерживать уровень глюкозы в крови в ночное время.

В проведенных клинических испытаниях приняли участие 24 взрослых пациента с диабетом 2 типа. Добровольцы употребляли одинаковые продукты на завтрак и обед, но ужинали разными блюдами, среди которых был вареный, жареный или разогретый картофель, очищенный от кожуры, а также рис басмати. Испытуемые сразу после приемов пищи и каждые полчаса на протяжении следующих двух часов регулярно сдавали кровь на анализ. Участники днем и ночью использовали глюкометр непрерывного действия, постоянно замеряющий уровень сахара в крови. По результатам эксперимента было установлено, гликемическая реакция в ответ на употребление картофеля или риса ничем не отличалась, а у добровольцев, ужинающих картофелем, она была даже более благоприятной.

Ученые подчеркивают, исследование показало, гликемический индекс не является точным определителем индивидуальной гликемической реакции, поскольку на нее влияет также время еды, сочетание продуктов и другие факторы.