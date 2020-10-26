 

В Армении уволили командующего погранвойсками

26.10.2020, 17:48, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян уволил командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) республики Вагинака Саркисяна.

«Освободить Вагинака Саркисяна от должности командующего пограничными войсками СНБ Республики Армения», – говорится в указе Саркисяна, размещенном на его официальном сайте. Причины увольнения не указываются. Отмечается, что такое решение было принято по предложению премьер-министра Армении, передает РИА «Новости».

Другим указом Саркисяна командующим погранвойсками назначен Арман Маралчян.

Ранее Саркисян уволил главу службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. О причинах увольнения также не сообщалось.



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