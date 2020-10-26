 

Экс-мэра Риги Ушакова захотели лишить иммунитета

26.10.2020, 17:48, Новости дня

Прокуратура Латвии попросила председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли рассмотреть возможность отмены депутатского иммунитета члена ЕП от Латвии, бывшего мэра Риги Нила Ушакова, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

Отмечается, что это требуется «для начала уголовного преследования» в отношении Ушакова, передает ТАСС.

Ранее бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии попросило Генпрокуратуру предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, замаскированное под книгу. Устройство было найдено во время обысков по делу, связанному с муниципальным транспортным предприятием «Ригас сатиксме». Сам Ушаков заявил, что в его кабинете в думе во время обыска было обнаружено «самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков».

В июне сообщалось, что в отношении экс-мэра начат уголовный процесс.

Напомним, Ушаков был избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом, после чего он покинул должность главы города.



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