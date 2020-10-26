 

Мясников назвал разрушающие мозг болезни

26.10.2020, 17:48, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций, и дал свои рекомендации людям, находящимся в группе риска.

По его словам, больше всего разрушает мозг гипертония. «Повышенное кровяное давление – фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых», – передает РИА «Новости» его слова.

При это врач добавил, что сахарный диабет также оказывает разрушительное действие по тому же принципу, что и гипертония. Кроме того, у этих двух заболеваний одинаковые органы-мишени: глаза, почки и мозг. Поэтому он рекомендовал людям, находящимся в группе риска, отказаться от соли, заниматься физическими нагрузками, правильно питаться и регулярно употреблять таблетки.

Другой причиной нейродегенеративных изменений, по словам Мясникова, являются прионные инфекции, инкубационный период которых может составлять десятки лет. Такие заболевания тяжело диагностировать и практически невозможно вылечить.

Кроме того, разрушительно влияют на мозг и повторные травмы. «Автомобильные травмы, травмы черепа, посттравматическая энцефалопатия, к сожалению, часто приводят к ранней деменции», – добавил он.

Подытожив, врач заметил, что большинство «болезней-разрушителей» можно предотвратить, следуя здоровому образу жизни и не пренебрегая консультациями врачей.

Ранее врач перечислил неожиданные причины хронического кашля, среди которых оказались сердечная недостаточность, аллергическая реакция, заболевания щитовидной железы, постназальный синдром или рефлюкс – повышенная кислотность.



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