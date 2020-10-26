 

Россия не оставит без внимания забастовки предприятий в Беларуси – Песков

26.10.2020, 17:40, Новости дня

Для России важно, чтобы предприятия в Беларуси работали “ритмично и надежно”, потому что экономики двух стран взаимосвязаны. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает “Эхо Москвы”.

“Это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим”, – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Беларуси.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

13 октября Тихановская поставила ультиматум президенту Лукашенко, в нем содержались три требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.

Тихановская заявляла: если до конца 25 октября Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. Портал TUT.BY пишет, что сегодня некоторые белорусские компании решили устроить выходные дни, а другие ушли на бессрочные каникулы.

На акциях протеста 25 октября задержали 290 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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