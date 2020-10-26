Азербайджан может использовать турецкие истребители F-16 в случае внешней агрессии – Алиев

26.10.2020, 17:40, Новости дня

Турецкие истребители F-16, которые остаются на территории Азербайджана, могут быть использованы в случае внешней агрессии. Об этом в обращении к народу Азербайджана заявил президент Ильхам Алиев, его цитирует сайт главы государства.

“Меня спрашивают “Что вы делаете с турецкими F-16″? Я устал отвечать. Иди, у тебя есть спутник, разве ты не видишь, что происходит? Иди и посмотри, F-16 находится в воздухе или на земле”, – сказал он.

По словам Алиева, истребители из Турции находились в Азербайджане на учениях “и остались, когда началась война”.

“Наши турецкие братья оставили их, чтобы оказать нам моральную поддержку. Также, если будет агрессия извне, они увидят эти F-16. Что ж, на аэродроме осталось всего пять-шесть самолетов”, – объяснил президент Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Оно должно было начаться в 8.00 по местному времени 26 октября, но его нарушили в первый же час.