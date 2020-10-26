Институт русского языка им. В. В. Виноградова выпустил словарь синонимов слова «Навальный»

26.10.2020, 17:37, Разное

Институт русского языка им. В. В. Виноградова при Российской академии наук презентовал уникальный словарь, аналогов которому не существует в мире. Работа над словарем велась на протяжении последних 10 лет по заказу Администрации президента России.

Отличительной особенностью издания является то, что еще никогда ни одна научная лингвистическая организация не занималась составлением словаря синонимов труднопроизносимых слов. В издание были включены такие известные ранее синонимы как: оппозиционный персонаж, упомянутый гражданин, политический проходимец, известный блогер и др. Помимо этого, ученые Института допустили в качестве употребления следующие варианты: отголосок 90-х, оператор квадрокоптера, лесной вор, собеседник Дудя, жертва повара, заштрафованный борцун, отравленная пешка, црушный недобиток, позеленевший москвич, нелепое нечто, главный коррупционер.

В ближайшее время словарь объем более 10 000 слов поступит в пресс-службу президента России и в редакции всех федеральных телеканалов. Книга будет использоваться в качестве методического пособия по работе с широкими слоями населения с целью донесения малозначимой общественной информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что новый словарь поможет заметно расширить его профессиональный лексикон.