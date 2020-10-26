 

Жесткое задержание демонстрантов в Минске попало на видео

26.10.2020, 17:23, Разное

В Сети распространилась видеозапись жесткого задержания протестующих. В ролике можно увидеть, как неизвестные в гражданской одежде подходят к демонстрантам сзади, набрасываются на них и начинают бить.

В этот момент к ним подъезжает фургон с силовиками. Оппозиционеров сажают в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Автор ролика добавил, что нескольким демонстрантам все уже удалось убежать.

Точное число участников общенациональной забастовки пока не называется. Власти республики сообщили, что все предприятия работают в штатном режиме, попытка раскачать ситуацию не удалась.

Отметим, что в Кремле отказались комментировать события в Белоруссии. Любой совет президенту Александру Лукашенко – это прямое вмешательство в дела республики, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.



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