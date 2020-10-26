В крупнейших городах Литвы ввели карантин

26.10.2020, 17:08, Новости дня

Локальный карантин вводится из-за пандемии коронавируса еще в восьми муниципалитетах Литвы, в том числе в трех крупнейших городах страны, сообщил в понедельник министр здравоохранения республики Аурелиюс Верига.

«С учетом ухудшения эпидемической ситуации принято решение со среды объявить карантин в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще в пяти самоуправлениях», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что во время карантина вне дома жители должны находиться в санитарных масках. Также ограничивается движение транспорта с разрешением поездок по работе, в магазины, аптеки, медицинские учреждения, отменены все массовые мероприятия. По улицам запрещается ходить более чем по пять человек, исключение сделано для членов одной семьи. Кроме того, торговые точки и предприятия услуг могут работать лишь при возможности обеспечить по 10 кв. м для каждого клиента.

Ранее сообщалось, что парламент Литвы принял поправки к Уголовному кодексу, ужесточив наказание за несоблюдение карантина до лишения свободы на срок до пяти лет. Это наказание действует в случае, если по вине инфицированного коронавирусом человека болезнь распространится и заразятся другие люди.

В Швеции из-за коронавируса ограничили посещение ночных клубов до 50 человек. Также в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 комендантский час ввели в нескольких районах Греции, в 38 департаментах Франции, а также в кипрских провинциях Лимасол и Пафос. Сообщалось также, что правительство Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков из стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, в четверг стало известно, что вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19. В пятницу власти Латвии обязали всех жителей страны надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заболеваний коронавирусом.