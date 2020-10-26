 

Соболь и Митрохин собрались выдвигаться в Госдуму по одному округу

26.10.2020, 17:08, Новости дня

Сторонница блогера Алексея Навального Любовь Соболь и депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин планируют участвовать в выборах в Госдуму – и выдвигаться они намерены по одному и тому же округу.

В 2019 году в ходе выборов в Мосгордуму Митрохин также был оппонентом Соболь по округу №43. Авторы блога «Фонд бабла с коррупуцией» отмечают, что тогда выдвижение кандидатов в одном округе привело к конфликтам и открытым обвинениям с обеих сторон, передает «Ридус».

Сперва Митрохин заявил, что известен в округе №43, а Соболь там «никогда ничего не делала». Затем соратница Навального обвинила соперника в подделке подписей избирателей. Якобы «фабрика рисовки» имела в том числе заказ на заполнение подписных листов Митрохина. Митрохин в свою очередь посчитал, что эту провокацию сама Соболь и ФБК устроили.

«Участие в выборах и Митрохина, и Соболь в одном избирательном округе только усилит раскол оппозиции и ее электората», – полагают авторы блога.

Ранее сообщалось, что Соболь начала «предвыборную кампанию» с нарушения законодательства.



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