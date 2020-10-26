Вдова Баталова отреагировала на задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа

26.10.2020, 17:08, Новости дня

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко прокомментировала задержание Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной в связи с подозрением на махинации с квартирами.

«Сколько я их просила отдать эти квартиры – бабушки, мои, Алеши! Я сейчас просто в таком шоке, что не могу толком говорить», – передает «Московский комсомолец» ее слова.

Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявили обвинения по делу о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест.

Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

«Единая Россия» объявила о намерении приостановить членство Дрожжиной в партии на время судебного разбирательства.