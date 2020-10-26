Искусственный интеллект научился расшифровывать мертвые языки

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26.10.2020, 17:00, Новости дня

Для того чтобы расшифровать мертвый язык, порой необходимо быть настоящим гением, говорят ученые. Однако теперь эту работу можно поручить компьютерам и искусственному интеллекту.

Мертвых и «утерянных» языков очень много, говорят специалисты. Не всегда их можно расшифровать, поскольку от них не осталось никакого следа в современной лингвистике. Если «зацепиться» не за что, нужно протестировать гигантское количество вариантов, на что способны только современные цифровые технологии.

Теперь, по крайней мере, ученые могут рассчитывать на расшифровку умерших языков, на которых оставлены какие-то надписи или письмена с неизвестной кодификацией. Очевидно, наука вскоре получит много бесценного материала.



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