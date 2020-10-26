 

Австралийские ученые разработали формулу эффективного подавления шума в больших помещениях

26.10.2020, 17:00, Новости дня

По словам специалистов, особенно проблема постоянного шума докучает сотрудникам больших офисов без стен типа open air, где в просторном зале расставлено по сотне столов, над каждым из которых склоняется отдельный сотрудник.

Люди стучат по клавиатуре, разговаривают по телефону и между собой, принимают клиентов и т.д. Вот в такой атмосфере им приходится находиться весь рабочий день. Многие просто надевают шумоподавляющие наушники. Но вскоре, чтобы избавиться от неудобств, этого не понадобится.

Ученые из Австралийского национального университета разработали универсальную формулу шумоподавления в любых больших помещениях. Используя предложенную систему, везде можно создать атмосферу тишины или же до минимума снизить уровень шума, утверждают специалисты.



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